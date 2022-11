Marché du traitement des fractures par compression vertébrale mini-invasive: tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

« Le rapport d’analyse du marché du traitement des fractures par compression vertébrale mini-invasive couvre l’analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’ analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, le processus de fabrication, l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs sont mentionnés dans le rapport ainsi que Tous les moteurs et contraintes du marché Il fournit une analyse comparative détaillée de toutes les régions et segments d’acteurs, permettant aux lecteurs de mieux comprendre les domaines où ils peuvent placer leurs ressources existantes et de mesurer la priorité de régions spécifiques pour les améliorer positionnement sur le marché.

Selon Data Bridge Market Research, la taille du marché du traitement mini-invasif des fractures par compression du corps vertébral était évaluée à 1 119,25 millions USD en 2021 et atteindra 2 246,59 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC prévu de 9,1 % en 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

Les corps vertébraux de la colonne vertébrale se désagrègent, suivis d’une fracture vertébrale par compression. Cela peut entraîner une déformation, une perte de taille et un inconfort extrême. Le FVC peut être causé par l’ostéoporose, un traumatisme, des fractures pathologiques et d’autres facteurs. Des méthodes chirurgicales et non chirurgicales sont disponibles pour traiter cette condition. Les deux traitements vertébraux mini-invasifs les plus populaires sont la cyphoplastie par ballonnet et la vertébroplastie, dans lesquelles des injections sont administrées dans les vertèbres endommagées. Ce trouble est fréquent chez les personnes ayant une faible masse osseuse.

Selon le Millennium Research Group (MRG), une augmentation du nombre de chirurgies motivée par l’amélioration du remboursement et l’expansion des facteurs démographiques stimule la croissance du marché, augmentant ainsi la concurrence sur le marché mondial du traitement des fractures vertébrales par compression mini-invasives (MIVCF). L’autorité mondiale d’information sur le marché des technologies médicales. Les résultats d’études cliniques publiés dans le New England Journal of Medicine en 2009 ont soulevé des doutes quant à l’efficacité de la vertébroplastie, qui à son tour jette un doute sur les procédures d’augmentation vertébrale pour les chirurgiens référents et le grand public, et a des implications pour le marché global du traitement MIVCF. impact.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement des fractures par compression vertébrale mini-invasive sont:

Alphatec Holdings Inc. (États-Unis)

IZI Medical Products (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

Johnson and Johnson (États-Unis)

Medtronic plc (États-Unis)

Merit Medical Systems (États-Unis)

Spine Wave Inc. (États-Unis)

Spirit Spine Holding Corporation Inc. (Chine) ) ) )

Stryker (États-Unis)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Joimax GmbH (Allemagne)

Joline GmbH and Co. KG (Allemagne)

Cigna (États-Unis)

Lindare Medical Ltd (Royaume-Uni)

PanMed UAE (États-Unis)

ZAVATION (États-Unis)

Vexim SA (France)

Benvenue Medical (nous)

DEVELOPPEMENTS récents

Février 2021 : Selon Johnson & Johnson Medical Devices*, DePuy Synthesis a signé un accord avec Expanding Innovations Inc. pour commercialiser le système de cage lombaire extensible X-Pac aux États-Unis. La cage X-Pac, un nouveau produit de DePuy Synthes, permet des procédures plus complètes dans les segments vertébraux dégénératifs et peu invasifs de la colonne lombaire.

Septembre 2020 : Le système de traitement des fractures par compression vertébrale (VCF) KivaTM a reçu l’autorisation de marquage CE en Europe, selon IZI Medical Products, LLC. Kiva est un traitement VCF basé sur un seul implant PEEK qui a remporté un succès clinique et commercial aux États-Unis.

NEW YORK, 3 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Un rapport intitulé « Marché mondial des dispositifs de fracture de compression vertébrale par type de produit, procédure, perspectives régionales, rapport d’analyse de l’industrie et prévisions, 2021-2027 » a récemment été publié.

Informations clés liées au traitement mini-invasif des fractures vertébrales par compression incluses dans le rapport :

Analyse graphique et illustrative exclusive des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Les tendances actuelles influencent cette dynamique de marché dans toutes les régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Recherche sur la stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments de groove émergents et marchés régionaux

Une évaluation empirique de cette courbe de marché

L’étendue ancienne, actuelle et possible du marché en termes de valeur et de volume des prospects

Avantages des mots-clés par rapport aux concurrents mondiaux :

Ce rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché du traitement des fractures par compression vertébrale minimalement invasives pour identifier de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les facteurs les plus influents et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leurs contributions aux revenus sont mentionnées.

La section positionnement des acteurs du marché donne un aperçu de la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Table des matières

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 6 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Développements récents du marché

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

ARTICLE 16 : ANNEXE

