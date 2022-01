Marché du traitement des boutons de fièvre Analyse, segmentation, taille, part, tendance, demande future et mises à jour des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2029

Le rapport de recherche de qualité suprême est généré en effectuant une analyse d’études de marché de haut niveau sur des segments de marché clés afin d’identifier les opportunités, les défis, les moteurs et les structures de marché pour nos clients. Ce rapport de recherche sur l’industrie aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. En tant que rapport d’étude de marché de grande envergure, il contribuera certainement à la croissance des activités de plusieurs manières. Un rapport de marché influent présente potentiellement les nombreuses idées et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Le marché mondial du traitement des boutons de fièvre devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. L’incidence croissante des lésions de la surface oculaire car elles peuvent contribuer à la kératite neurotrophique et le développement de thérapies et de traitements avancés sont les facteurs clés de la croissance du marché

Principaux acteurs du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement des boutons de fièvre sont Squarex, Merix Pharmaceutical Corp, AiCuris, GlaxoSmithKline plc, Medivir AB, Renaissance Pharma, Inc, Deerfield, Otsuka Holdings Co., Ltd, Mylan NV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. , Cipla Inc, Alembic Pharmaceuticals Limited, Zydus Cadila, Amneal Pharmaceuticals LLC, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, HETERO, Novartis AG, Tolmar Pharmaceuticals, Inc et autres.

Marché mondial du traitement des boutons de fièvre par types (virus de l’herpès simplex de type 1, virus de l’herpès simplex de type 2), traitement (traitement non pharmacologique, traitement pharmacologique), médicaments (pommades antivirales, agents antiviraux oraux), voie d’administration (orale, topique et autres) ), Utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres), canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Industrie Tendances et prévisions jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement des boutons de fièvre est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial du traitement des feux sauvages pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial du traitement des boutons de fièvre

Le bouton de fièvre également connu sous le nom d’herpès labial est une infection virale causée par le virus de l’herpès simplex. Elle se caractérise par des cloques ou des ulcères rouges remplis de liquide qui apparaissent sur les lèvres et autour de la bouche. Ces cloques apparaissent souvent sous forme de plaques, lorsqu’elles se brisent, une croûte se forme sur la plaie qui en résulte.

Selon les statistiques publiées par WebMD LLC, on estime qu’environ 40 % de la population adulte américaine a des boutons de fièvre répétés. La forte demande de nouveaux traitements et les énormes investissements dans la recherche et le développement sont les moteurs de la croissance du marché.

Facteurs de marché

La prévalence croissante des feux sauvages dans le monde stimule le marché

Un énorme soutien financier aux chercheurs pour le développement d’une nouvelle intervention stimule la croissance du marché

La forte demande de nouveaux traitements spécifiques à une maladie peut également agir comme un moteur du marché

L’avancement du traitement et l’incorporation d’une nouvelle formulation peuvent améliorer la facilité avec laquelle la douleur des boutons de fièvre est également un facteur qui stimule le marché

Contraintes du marché

L’expiration des brevets des médicaments de marque et l’introduction des génériques constituent également un facteur de défi pour la croissance de ce marché.

Le faible budget de la santé dans certains pays en développement entrave la croissance du marché

Segmentation : marché mondial du traitement des boutons de fièvre

Par type de souche

Virus de l’herpès simplex de type 1

Virus de l’herpès simplex de type 2

Par traitement

Traitement non pharmacologique

Traitement pharmacologique

Par les médicaments

Pommades antivirales Penciclovir Docosanol

Agents antiviraux oraux Aciclovir Famciclovir Valacyclovir Autres



Par voie d’administration

Oral

Topique

Autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Par canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Développements clés sur le marché :

En août 2019, Merix Pharmaceutical Corp a lancé RELEEV qui contient VIRACEA, une formulation exclusive d’extrait botanique d’extrait d’échinacée et de chlorure de benzalkonium antiseptique pour le traitement des boutons de fièvre. Ce médicament prétend qu’il soulage la douleur des boutons de fièvre en seulement 3 à 10 minutes, soulage les autres symptômes en 24 heures. Le lancement de ce médicament fournit un nouveau traitement topique et des avancées majao qui offrent une guérison complète de cette maladie

En février 2019, Squarex a rapporté des résultats cliniques positifs de SQX770, une formulation topique d’ester dibutylique d’acide squarique immunomodulateur pour le traitement des boutons de fièvre récurrents (herpès labial) et d’autres infections causées par les virus de l’herpès simplex. L’essai a démontré que le médicament était sûr et efficace pour prévenir les poussées de feux sauvages. S’il est approuvé, le SQX770 serait le premier et le seul médicament sur le marché à prévenir les boutons de fièvre aux États-Unis.

