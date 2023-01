marché du traitement de surface chimique en Amérique du Nord devrait atteindre 21 407,28 milliers de dollars d’ici 2027

Le marché nord-américain du traitement de surface chimique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre l’USD. La demande croissante de produits métalliques durables est un facteur de croissance du marché.

L’Amérique du Nord est dominée par la demande croissante de l’industrie automobile, ce qui stimule la demande de traitement de surface chimique dans la région. Plusieurs industries appliquent plusieurs produits chimiques sur les surfaces métalliques pour contrôler la corrosion et augmenter l’efficacité des opérations de l’usine. Les traitements de surface chimiques ont une composition de différents ingrédients qui contrôlent la corrosion de la surface et confèrent de la résistance au métal à toutes les températures. Les exigences croissantes en matière de produits métalliques résistants à l’usure poussent les traitements de surface chimiques en Amérique du Nord. L’augmentation des réglementations environnementales qui génèrent d’énormes quantités de déchets chimiques peut constituer un défi pour les fabricants du marché du traitement de surface chimique.

Ce rapport sur le marché nord-américain des traitements de surface chimiques analyse la part de marché, les nouveaux développements et les pipelines de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et la croissance de le marché de l’innovation technologique. Contactez-nous pour un Analyst Brief afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché des traitements de surface chimiques en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du traitement de surface chimique est segmenté par produit, base et utilisateur final d’application. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché nord-américain du traitement de surface chimique est segmenté en produits chimiques de placage, revêtements de conversion, activateurs, décapants de peinture, nettoyants, fluides de travail des métaux et autres. Les revêtements de conversion dominent en Amérique du Nord parmi tous les segments en raison de la demande croissante de l’industrie automobile pour les revêtements de conversion.

Sur la base de la base, le marché nord-américain du traitement de surface chimique est segmenté en métal, plastique, bois et autres. Les métaux dominent en Amérique du Nord en raison de leur utilisation accrue dans l’industrie aérospatiale aux États-Unis et au Canada.

En fonction de l’application, le marché nord-américain du traitement de surface chimique est segmenté en colorants métalliques, inhibiteurs de corrosion, post-traitements, nettoyants de prétraitement, préconditionneurs, décoratifs, plantations et autres. Les inhibiteurs de corrosion dominent le marché nord-américain en raison des inhibiteurs de corrosion réduisant la résistance à la chaleur dans l’industrie automobile, ce qui augmente la demande.

Basé sur l’utilisateur final, le marché nord-américain du traitement de surface chimique est segmenté en bâtiment et construction, transport, aérospatiale et défense, métaux non ferreux, électronique grand public, industrie générale, machines industrielles, électronique, peintures et revêtements, etc. Le transport domine le marché nord-américain en raison de la demande croissante de voitures de luxe dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des traitements chimiques de surface

Le paysage concurrentiel du marché des traitements chimiques de surface en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, la marque Inclut l’analyse, le produit approbation. , brevets, étendue des produits, dominance des applications, courbes de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché nord-américain du traitement de surface chimique.

Les principales entreprises engagées dans la fabrication de traitements chimiques de surface sont Henkel Corporation (filiale de Henkel AG & Co. KGaA), PPG Industries, Inc., Industrial Metal Finishing, Chemetall GmbH (filiale de BASF SE), COVENTYA International et Nippon. Paint Surf Chemicals Co., Ltd. (filiale de Nippon Paint Holdings Co., Ltd.), Houghton International Inc., ELEMENTIS PLC., Quaker Chemical Corporation d/b/a Quaker Houghton, Element Solutions Inc, Nihon Parkerizing Co. , Ltd., A Brite Company., McGean-Rohco Inc., Coral, DuPONT, TIB Chemicals AG, NOF Corporation, Uyemura et Atotech. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

par exemple,

En décembre 2019, PPG Industries, Inc. a mené une expansion avec Jim Cramer pour étendre ses opérations en Chine. L’expansion a contribué à accroître la clientèle et à générer des revenus pour l’entreprise.

Juillet 2019 COVENTYA International agrandit la famille Alumal en proposant de nouvelles couleurs utilisées dans les traitements de surface. Cette expansion a permis d’augmenter les revenus de l’entreprise.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies augmentent la part de marché de l’entreprise en élargissant sa couverture et sa présence. Il offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leurs produits pour le traitement de surface chimique grâce à leur portée commerciale étendue sur le marché.

