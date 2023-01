marché du traitement de surface chimique au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 6 015,56 000 USD d’ici 2027

Marché du traitement de surface chimique au Moyen-Orient et en Afrique , par produit (produits chimiques de placage, revêtements de conversion, activateurs, décapants de peinture, nettoyants, fluides de travail des métaux et autres), base (métal, plastique, bois et autres), par application (coloration des métaux , Inhibiteurs de corrosion, post-traitement, nettoyants de pré-traitement, pré-conditionneurs, décoration, plantation et autres), utilisateurs finaux (bâtiment et construction, transport, aérospatiale et défense, métaux non ferreux, appareils électroménagers, industrie générale, machines industrielles , électronique, peintures et revêtements) et autres), pays (EAU, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Analyse et aperçu du marché: marché du traitement de surface chimique au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du traitement de surface chimique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027 et devrait atteindre 6 015,56 USD. L’augmentation des problèmes de corrosion des métaux dans cette région est un facteur à l’origine de la croissance du marché.

La région Moyen-Orient et Afrique est dominée par la demande croissante de produits finis sur le marché, et la demande de grandes et petites machines dans les usines a également augmenté dans la région. Le métal durable et résistant à l’usure est également utilisé dans les industries du bâtiment et du bâtiment pour les surfaces intérieures des bâtiments résidentiels et commerciaux. Les pièces corrodées et rouillées nécessitent des quantités plus élevées de produits chimiques et davantage de traitement, ce qui augmente le coût global du marché et entrave la croissance du marché dans la région.

Ce rapport sur le marché des traitements chimiques de surface détaille l’analyse des opportunités en termes de part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les informations sur les lancements de produits. , expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un résumé d’ analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché . Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché des traitements de surface chimiques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du traitement de surface chimique au Moyen-Orient et en Afrique est basé sur le produit, la base, l’application et l’utilisateur final. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en produits chimiques de placage, revêtements de conversion, activateurs, décapants de peinture, agents de nettoyage, fluides de travail des métaux et autres. En 2020, le segment des revêtements de conversion domine au Moyen-Orient et en Afrique parmi tous les segments, car l’utilisation croissante des métaux dans l’industrie de la construction stimule la demande de revêtements de conversion dans la région.

Sur la base de la base, le marché est segmenté en métal, plastique et bois. En 2020, le secteur des métaux domine dans la région Moyen-Orient et Afrique en raison d’une plus grande utilisation de produits métalliques dans l’industrie de l’énergie pour produire de plus grandes quantités d’énergie pour les utilisateurs finaux.

En fonction de l’application, le marché est segmenté en colorants métalliques, inhibiteurs de corrosion, agents de post-traitement, nettoyants de prétraitement, conditionneurs de prétraitement, applications décoratives, applications de culture et autres. En 2020, le segment des inhibiteurs de corrosion domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison de son utilisation accrue dans l’industrie maritime.

Sur la base du traitement par l’utilisateur final, le marché est segmenté en bâtiment et construction, transport, aérospatiale et défense, métaux non ferreux, appareils électroménagers, industrie générale, machines industrielles, électronique, peintures et revêtements et autres. En 2020, le segment des transports domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, en raison de la croissance de l’activité économique et du transport de marchandises d’un endroit à un autre.

Analyse au niveau du pays du marché du traitement de surface chimique

Le marché du traitement de surface chimique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, base, application et utilisateur final référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de surface chimique au Moyen-Orient et en Afrique sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Israël, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande croissante de métaux de l’industrie de la construction et du bâtiment, qui nécessite une énorme demande de produits de revêtement de conversion, a contribué à stimuler la croissance du marché régional des Émirats arabes unis.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels sont confrontées les marques nationales et nationales, l’impact des canaux de vente, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

La demande croissante de verre a un impact sur la consommation d’huile de coupe du verre dans l’industrie du traitement de surface chimique

Le marché des traitements de surface chimiques au Moyen-Orient et en Afrique est également analysé avec une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays dans différents types de base installée de produits pour les traitements de surface chimiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie, et le changement et l’impact des scénarios de réglementation des préparations pour nourrissons. une analyse détaillée du marché de marché du traitement chimique de surface. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des traitements chimiques de surface

Le paysage concurrentiel du marché des traitements chimiques de surface au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, la marque Inclut l’analyse, le produit approbation. , brevets, étendue des produits, dominance des applications, courbes de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché du traitement chimique de surface.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Chemetall GmbH (une filiale de BASF SE), Henkel Corporation (une filiale de Henkel AG & Co. KGaA), Houghton International Inc., COVENTYA International, Quaker Chemical Corporation d/b/a Quaker Houghton . , PPG Industries, Inc. et DuPONT et d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreux développements de produits ont été initiés par des entreprises du monde entier qui accélèrent la croissance du marché du traitement chimique de surface.

par exemple,

Novembre 2019 Quaker Chemical Corporation d/b/a Quaker Houghton a présenté une gamme de solutions fluides à FABTECH 2019. Cette exposition a contribué à rendre les affaires rentables sur le marché.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies augmentent la part de marché de l’entreprise en élargissant sa couverture et sa présence. La gamme de tailles élargie offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leurs produits pour les traitements chimiques de surface.

