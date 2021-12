Marché du traitement de l’onchocercose Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché du traitement de l’onchocercose rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché du traitement de l’onchocercose aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Le marché du traitement de l’onchocercose croît à un TCAC stable au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport contient des données pour l’année de base 2019 et l’année historique 2018. L’augmentation de la collaboration entre la fondation de recherche et les entreprises ainsi que les marchés émergents sont les facteurs clés qui accélèrent la croissance du marché.

Acteurs majeurs du marché :

Les principaux acteurs du marché du traitement de l’onchocercose sont Merck & Co., Inc, Par Pharmaceutical, Taj Pharmaceuticals Limited, Mayne Pharma Group Limited, Sanofi, Delta Pharma Limited, Pfizer Inc, Bayer AG, MEDICINES DEVELOPMENT LIMITED, Celgene Corporation, entre autres.

Marché mondial du traitement de l’onchocercose par traitement (médicaments, soins de soutien et chirurgie), médicaments (ivermectine, moxidectine et autres), voie d’administration (orale et parentérale), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne), utilisateurs finaux ( Hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Analyse compétitive:

Le marché du traitement de l’onchocercose est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du traitement de l’onchocercose pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché

En juin 2018, MEDICINES DEVELOPMENT LIMITED, une société biopharmaceutique australienne à but non lucratif, a reçu l’approbation de la FDA américaine pour la Moxidectine, un médicament anthelminthique lactone macrocyclique pour le traitement des patients atteints d’onchocercose. Il s’agit du premier nouveau traitement approuvé par la FDA des États-Unis pour la maladie au cours des 20 dernières années. Cette approbation fournira les options de traitement potentielles pour les patients atteints d’onchocercose.

En août 2017, Bayer AG développe l’emodepside (BAY 44-4400), un médicament cyclodepsipeptide pour le traitement des patients atteints d’onchocercose. Il est actuellement en essai clinique de phase I. Si l’essai réussit, il offrira des options de traitement potentielles pour les patients souffrant d’onchocercose à travers le monde.

Définition du marché : marché mondial du traitement de l’onchocercose

L’onchocercose est également connue sous le nom de cécité des rivières et groupe hétérogène de maladies tropicales négligées. Cette maladie est causée par l’infection d’un ver filaire appelé Onchocerca volvulus qui peut entraîner de graves problèmes oculaires et cutanés. Ce ver filaire se reproduit dans les rivières et les vapeurs. La personne touchée par cette maladie dévastatrice ressent des démangeaisons, des bosses sous la peau et la cécité. Il est plus répandu dans les régions éloignées.

Facteurs de marché

Le nombre croissant de partenariats stratégiques pour extraire le meilleur des médicaments ou des médicaments émergents stimule la croissance du marché

L’augmentation des dépenses de R&D des grandes sociétés pharmaceutiques et des acteurs émergents accélère la croissance du marché

Les indications élargies pour les médicaments approuvés et la concurrence croissante entre les entreprises produisant des médicaments pour les mêmes indications stimulent la croissance du marché

L’augmentation des dépenses mondiales de santé stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation des populations à l’onchocercose dans les zones reculées freine la croissance du marché

Les effets indésirables associés aux médicaments administrés entravent le marché dans un avenir proche

Le remboursement inadéquat et le manque de disponibilité de professionnels qualifiés entravent également la croissance du marché

Portée du marché mondial du traitement de l’onchocercose et taille du marché :

Le marché du traitement de l’onchocercose est segmenté en fonction du traitement, des médicaments, de la voie d’administration, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments spécifiques aidera les utilisateurs à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base du traitement, le marché du traitement de l’onchocercose est segmenté en médicaments, soins de support et chirurgie

Basé sur les médicaments, le marché du traitement de l’onchocercose est segmenté en foiemectine, moxidectine et autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement de l’onchocercose est segmenté en administration orale et parentérale

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de l’onchocercose est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, détaillants et pharmacie de détail.

Basé sur les utilisateurs finaux, le marché du traitement de l’onchocercose est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement de l’onchocercose sur les marchés développés et émergents.

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision.

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché.

Segmentation du marché : –

Pour comprendre la dynamique du marché mondial du traitement de l’onchocercose dans le monde principalement, le marché mondial du traitement de l’onchocercose est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Le rapport sur le marché du traitement de l’onchocercose fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les personnes à la recherche d’entreprises pour les fusions et acquisitions, les investissements, les nouveaux fournisseurs ou la recherche des installations d’études de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon de la taille, de l’offre et du taux de développement du marché. Le rapport Traitement de l’onchocercose fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

