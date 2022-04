Marché du traitement de l’hématurie avec taux de croissance, volume de production et opportunités futures avec prévisions 2020-2028

Le marché du traitement de l’hématurie représentait XX millions/milliards de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2021-2028, pour représenter XX millions/milliards de dollars américains en 2028.

Le marché mondial du traitement de l’hématurie est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et centrale. Le marché régional de l’Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC de XX,X % et atteindre XX millions/milliards de dollars américains en 2028 contre XX millions/milliards de dollars américains en 2021.

L’hématurie est une condition médicale indiquée par la présence de sang dans l’urine; dans des circonstances normales, l’urine ne contient pas de globules rouges. Cela peut entraîner de graves problèmes pouvant également causer des calculs rénaux, une infection des voies urinaires et d’autres maladies héréditaires. Des facteurs tels que la forte prévalence des indications associées à l’hématurie, la sensibilisation croissante aux options de traitement et l’amélioration des dépenses de santé stimulent le marché. Cependant, les cas non diagnostiqués d’indications associées qui entravent l’efficacité du traitement freinent la croissance du marché du traitement de l’hématurie. En outre, la portée croissante des traitements connexes devrait offrir des opportunités de croissance importantes aux acteurs du marché du traitement de l’hématurie pour élargir leur clientèle, en particulier dans les pays en développement.

Les principaux acteurs présentés dans l’étude de recherche sur le marché du traitement de l’hématurie comprennent

AstraZeneca

Bristol-Myers Squibb Company

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.

GlaxoSmithKline plc.

Janssen Pharmaceuticals

Merck & Co., Inc.

Novartis AG

Pfizer Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Boehringer Ingelheim International GmbH

Étant donné que les principales conclusions des rapports d’étude de marché sur le traitement de l’hématurie mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie, elles permettent aux entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme. Les clients apprennent à comprendre une image claire des concurrents et peuvent développer des stratégies et modifier les plans d’expansion commerciale en conséquence.

Segmentation du marché :

Le marché du traitement de l’hématurie, basé sur le traitement, est segmenté en médicaments, thérapies et autres. Comme l’hématurie est associée à diverses indications telles que les infections urinaires, les calculs rénaux, le cancer du sang, les calculs de la vessie et le cancer de la prostate, les médicaments utilisés pour ces indications peuvent également être utilisés pour son traitement. L’alfuzosine, la ciprofloxacine, la doxazosine, l’ibuprofène et la tamsulosine font partie des médicaments couramment utilisés pour le traitement de l’hématurie. Il s’agit d’un type de traitement préféré car les médicaments peuvent être administrés à domicile et dans les établissements de santé.

Le marché du traitement de l’hématurie, basé sur l’indication, est segmenté en calculs rénaux, infections des voies urinaires (IVU), urétrite, cancer du sang, calculs de la vessie, cancer de la prostate, cystite, traumatisme, exercice vigoureux, maladie rénale polykystique, endométriose et menstruation. En 2021, le segment des infections urinaires devrait détenir la plus grande part de marché. De plus, le marché du traitement de l’hématurie pour le segment de l’urétrite devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide de 3,1 % de 2021 à 2028.

Le marché du traitement de l’hématurie, basé sur le type, a été segmenté en hématurie macroscopique, hématurie microscopique, hématurie idiopathique et hématurie du jogger. Le segment de l’hématurie macroscopique devrait détenir la plus grande part du marché en 2021. Cependant, le segment de l’hématurie microscopique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

The Insight Partners adhère aux codes de pratique de la Market Research Society et des professionnels de l’intelligence stratégique et concurrentielle. La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

Couverture:

L’objectif de la mise à jour de la couverture «The Insight Partners» est de s’assurer qu’elle représente la vision la plus à jour possible de l’industrie. Les revenus estimés de toutes les grandes entreprises, y compris privées et gouvernementales, sont rassemblés et utilisés pour hiérarchiser la couverture. Les entreprises qui font l’actualité ou qui intéressent particulièrement leur approche innovante sont privilégiées.

Recherche secondaire:

Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives relatives à chaque Marché. Les sources de recherche secondaires auxquelles il est généralement fait référence comprennent, mais sans s’y limiter :

Sites Web de la société, rapports annuels, rapports financiers, rapports de courtiers et présentations aux investisseurs

Revues spécialisées de l’industrie et autres publications

Documents gouvernementaux nationaux, bases de données statistiques et rapports de marché

Articles de presse, communiqués de presse et diffusions Web spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

REMARQUE : Toutes les données financières prises en compte dans la section Profil de l’entreprise ont été normalisées en dollars américains. Ceci a été réalisé après avoir converti les états financiers (pour ceux qui ne sont pas en dollars américains) avec les taux de change respectifs de l’année en question.

Recherche primaire:

« The Insight Partners » mène des centaines d’entretiens primaires par an avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider ses données et son analyse. Un entretien de recherche typique remplit les fonctions suivantes :

Fournit des informations de première main sur la taille du marché, les tendances du marché, les tendances de croissance, le paysage concurrentiel et les perspectives d’avenir

Valide et renforce les résultats de la recherche secondaire

Développe davantage l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse

La recherche primaire implique des interactions par e-mail et des entretiens téléphoniques pour chaque marché, catégorie, segment et sous-segment à travers les zones géographiques. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent, mais sans s’y limiter :

Participants de l’industrie : vice-présidents, responsables du développement des affaires, responsables de l’intelligence du marché et responsables des ventes nationales

Experts externes : Experts en évaluation, analystes de recherche et leaders d’opinion clés spécialisés dans l’industrie

