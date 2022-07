Marché du traitement de l’arythmie Profils des principaux fabricants par taille, part, tendances et prévisions de l’industrie 2028

Un rapport de marché fiable a été structuré avec les contributions d’une équipe d’experts sur la base d’une analyse de marché détaillée. Ce rapport de marché contient des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport de l’industrie comprend également des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. En tenant compte de la myriade d’objectifs de la recherche marketing, ce rapport a été généré. Un rapport d’étude de marché international présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs du marché.

Le marché mondial du traitement de l’arythmie devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Les cas croissants d’arythmies dans le monde et la présence d’infrastructures de soins de santé raffinées sont les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché

Principaux acteurs du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement de l’arythmie sont Pfizer Inc, Sawai Pharmaceutical Co., Ltd, Baxter, Aurobindo Pharma, Zydus Cadila, WOCKHARDT, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Novartis AG, Mylan NV, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Fresenius Kabi AG, GlaxoSmithKline plc, Arbor Pharmaceuticals, ANI Pharmaceuticals, Inc, Vintage Labs, Nexus Pharmaceuticals, Inc, AstraZeneca, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Acesion Pharma, Johnson & Johnson Services, Inc, InCarda Therapeutics, Inc et autres

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement de l’arythmie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial du traitement de l’arythmie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial du traitement de l’arythmie

L’arythmie est un trouble cardiovasculaire caractérisé par un rythme cardiaque anormal. Cela peut entraîner une fréquence cardiaque lente ou trop rapide, irrégulière ou si brève qu’elle ne modifie pas votre fréquence cardiaque globale. L’arythmie peut entraîner des problèmes cardiaques plus graves. L’arythmie peut ne présenter presque aucun symptôme, mais le patient ressentira des palpitations dans la poitrine ou le cou.

Selon les statistiques publiées dans Acesion Pharma, une population annuelle estimée de fibrillation auriculaire s’élève à 30 millions dans le monde, dont près de 10 millions de personnes vivant avec cette condition aux États-Unis et dans l’Union européenne. Ces incidences croissantes d’arythmie cardiaque et de population vieillissante vulnérable dérivent de la croissance du marché.

Facteurs de marché

L’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires dans le monde stimule la croissance du marché

Le taux d’adoption croissant de l’audition de technologies très avancées améliore la croissance du marché

Un énorme soutien financier aux chercheurs pour le développement d’une nouvelle intervention stimule la croissance du marché

L’augmentation de la demande de nouveaux traitements spécifiques à une maladie peut également agir comme un moteur du marché

Contraintes du marché

Le manque de budget de la santé dans certains pays à revenu intermédiaire freine la croissance du marché

L’expiration des brevets des médicaments de marque et l’introduction des génériques constituent un facteur de défi pour la croissance de ce marché

L’augmentation des cas de rappels de produits devrait entraîner une pénurie sur le marché

Segmentation: marché mondial du traitement de l’arythmie

Par type

Arythmies supraventriculaires

Arythmies ventriculaires

Les autres

Par traitement

Drogues

Dispositifs

Opération

Par les médicaments

Médicaments antiarythmiques Amiodarone Chlorhydrate de propafénone Chlorhydrate de tocaïnide Les autres

Bloqueurs de canaux calciques Félodipine Amlodipine Isradipine Flécaïnide Les autres

Bêta-bloquants Acébutolol Aténolol Les autres

Agents anticoagulants Dabigatran Rivaroxaban Les autres

Les autres

Par appareils

Défibrillateur Cardioverter Implantable (ICD)

Stimulateur cardiaque

Thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT)

Les autres

Par voie d’administration

Oral

Parentéral

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Service d’arythmie cardiaque

Les autres

Par canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Les autres

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Acesion Pharma a reçu un financement de 0,74 million USD (5 mm DKK) du Fonds d’innovation du Danemark pour le développement d’un nouveau bloqueur sélectif des canaux SK pour le traitement de la fibrillation auriculaire (FA). Ce fonds soutiendra les plans de recherche et de développement de médicaments existants et élargira le portefeuille de cardiologie de la société.

En juin 2017, InCarda Therapeutics, Inc a rapporté des données cliniques positives de première ligne d’une étude d’essais cliniques de phase I pour InRhythm (flécaïnide inhalé) est en cours de développement pour le traitement des événements aigus symptomatiques de la fibrillation auriculaire paroxystique. L’essai a démontré une administration bien tolérée et rapide du médicament au cœur sans effets indésirables graves. Les résultats de cet essai clinique peuvent suggérer qu’InRhythm pourrait rétablir une fréquence et un rythme cardiaques normaux chez les patients souffrant de cette maladie dans le monde entier.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement de l’arythmie sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

