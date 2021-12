Marché du traitement de la variole Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché du traitement de la variole rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial du traitement de la variole augmente progressivement avec le TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. De nombreux acteurs pharmaceutiques clés travaillent au développement de vaccins plus récents et d’options de traitement avancées pour la variole qui stimuleront le marché mondial du traitement de la variole.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement de la variole est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du traitement de la variole pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Acteurs clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement de la variole sont SIGA Technologies, Bavarian Nordic, EpiVax, Inc., CEL-SCI, Chimerix, Nano Therapeutics, Pvt Ltd, Oncovir, Inc., Symphogen, Marker Therapeutics, Inc., Tonix Pharmaceuticals Holding Corp., Sanofi, Emergent BioSolutions Inc., General Dynamics Information Technology, Inc., Pfizer Inc., Tonix Pharmaceuticals Holding Corp., Bavarian Nordic, Emergent BioSolutions Inc., GlaxoSmithKline plc, entre autres.

Marché mondial du traitement de la variole par type (variole ordinaire (variole majeure), séquelles, variole de type modifié, autres), type de traitement (médicament, vaccination, autres), voie d’administration (orale, injectable, autres) Utilisateurs finaux (hôpitaux, Soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial du traitement de la variole

La variole est une maladie extrêmement contagieuse, défigurante et souvent mortelle causée par le poxvirus qui se transmet de personne à personne. La variole est également connue sous le nom de variole. Le schéma thérapeutique récent pour traiter la variole comprend l’utilisation de vaccins en tant que médicament antiviral et des mesures préventives.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré que la variole avait été éradiquée en 1980, car aucun cas de variole d’origine naturelle n’a été documenté depuis 1977. Les symptômes courants de la variole sont la fièvre, les éruptions cutanées, les maux de tête et autres.

Facteurs de marché

La prise de conscience croissante concernant les vaccins contre la variole contribue à la croissance du marché

Les avantages des initiatives gouvernementales telles que le programme de sensibilisation, les programmes de vaccination, entre autres, accélèrent la croissance du marché

L’augmentation de la recherche et du développement de nouvelles thérapies contre la variole devrait alimenter la croissance du marché

Le développement de techniques de vaccination contre la variole et leur administration à l’échelle mondiale propulseront également le marché du traitement de la variole au cours de la période de prévision

Contraintes du marché

Les cas graves de variole ont diminué en raison de l’annihilation de la variole qui entrave la croissance du marché du traitement de la variole

En raison de la prévalence réduite, les organisations ont tendance à réduire l’utilisation de leurs ressources dans le développement du marché du traitement de la variole, ce qui freine la croissance du marché.

Des politiques de remboursement défavorables entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, Bavarian Nordic a lancé une étude pivot de phase 3 sur la formulation lyophilisée de MVA-BN, un vaccin antivariolique chez 1110 sujets sains n’ayant jamais reçu de vaccin. Auparavant, en décembre 2018, Bavarian Nordic avait reçu l’approbation de la FDA américaine pour sa demande de licence de produits biologiques (BLA) pour la version liquide congelée du MVA-BN pour l’immunisation active contre la variole. Le développement de cette formulation apportera une nouvelle thérapie par rapport aux vaccinations pour le traitement de la variole

En juillet 2018, SIGA Technologies a reçu l’approbation de la FDA américaine pour le tecovirimat (TPOXX) pour la désignation du premier médicament utilisé pour le traitement de la variole. Le comité consultatif sur les médicaments antimicrobiens de la FDA a suggéré que les avantages du tecovirimat l’emportent sur le risque de variole.

