Marché du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) Profils des principaux fabricants par taille, part, tendances et prévisions de l’industrie 2028

Le marché mondial du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) croît à un TCAC croissant de 8,5 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des dépenses de recherche et développement et la forte demande de nouvelles thérapies sont des facteurs qui alimentent la croissance du marché

Principaux acteurs du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) sont Aspen Holdings, Novartis AG, Mylan NV, Momenta Pharmaceuticals, Inc, Hikma Pharmaceuticals PLC, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, SA, GL Pharma, Cobapharma, Boehringer Ingelheim GmbH, Glenmark Pharmaceuticals Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Portola Pharmaceuticals, Inc. Daiichi Sankyo Company, Limited, Johnson & Johnson Services, Inc., Bayer AG, Bausch Health, Vasudha Pharma, Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd., Neuland Laboratories Ltd, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation et autres.

Définition du marché : marché mondial du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP)

La thrombose veineuse profonde (TVP) est la formation de caillots sanguins (également appelés thrombose) dans une veine profonde du corps. La TVP survient principalement dans les jambes, mais peut survenir dans les régions pelviennes et les bras. Cela peut entraîner un blocage partiel ou complet de la circulation, ce qui finit par causer de graves problèmes médicaux.

Selon les statistiques publiées dans Indiana Vein Specialists, une prévalence annuelle estimée de thrombose veineuse profonde est de 2 millions aux États-Unis. L’augmentation des cas de troubles cardiovasculaires et l’augmentation de la prévalence de cette maladie sont les facteurs clés de la croissance du marché.

Facteurs de marché

L’augmentation de la prévalence de la thrombose veineuse profonde (TVP) dans le monde stimule la croissance du marché

Le fardeau croissant des cas cardiovasculaires et traumatiques est un moteur de la croissance du marché

L’amélioration croissante de la couverture d’assurance maladie et de la disponibilité des services médicaux d’urgence accélère la croissance du marché

Un énorme soutien financier aux chercheurs pour le développement d’une nouvelle intervention améliore la croissance du marché

Contraintes du marché

L’inaccessibilité et le caractère inabordable du traitement efficace entravent la croissance du marché

Le manque de personnel qualifié et les règles de sécurité strictes entravent la croissance du marché

L’augmentation des cas de rappels de produits devrait entraîner une pénurie sur le marché

Développements clés sur le marché :

En janvier 2018, Baxter a reçu l’approbation de la FDA pour la bivalirudine, un inhibiteur direct de la thrombine pour le traitement des patients subissant une intervention coronarienne percutanée et une thrombose veineuse profonde. L’introduction d’une solution prémélangée congelée pratique de bivalirudine favorise un traitement efficace pour les patients atteints de cette maladie dévastée.

En novembre 2017, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED a lancé Lixiana (doxaban tosilate hydraté), un anticoagulant oral pour le traitement de la prévention des récidives de la thromboembolie veineuse, de la thrombose veineuse profonde et de la thromboembolie pulmonaire au Japon. Le lancement de Lixiana modifiera considérablement le paysage du traitement des patients atteints de thrombose veineuse profonde dans tout le Japon.

Segmentation : Marché mondial du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP)

Par type de traitement

Médicament

Dispositifs

Opération

Par médicaments

Anticoagulants Rivaroxaban Apixaban Les autres

Héparine Héparine sodique Daltéparine sodique Les autres

Les autres

Par appareils

Dispositifs d’embolectomie neurovasculaire

Filtres VenaCava Inférieur (IVCF)

Les autres

Par voie d’administration

Oral

Injectable

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

