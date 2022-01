Marché du traitement de la teigne des pieds Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Le marché mondial du traitement de la teigne des pieds augmente progressivement avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport contient des données de l’année de base 2019 et de l’année historique 2018. La prévalence de tinea pedis parmi la population contribue à cette croissance du marché.

Principaux acteurs du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement de la teigne des pieds sont Blueberry Therapeutics Ltd, Glenmark Pharmaceuticals Limited, Exeltis USA, Inc., Bausch Health, Pfizer Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Taro Pharmaceutical Industries Ltd., Merck & Co., Inc., AbbVie Inc., Alkermes, Takeda Pharmaceutical Company Limited,. Perrigo Company plc, Mylan NV, Hikma Pharmaceuticals PLC, Mallinckrodt entre autres.

Définition du marché: marché mondial du traitement de Tinea Pedis

Tinea pedis ou pied d’athlète est une infection fongique contagieuse qui commence généralement entre les orteils. Il peut également se propager dans les ongles des orteils et les mains. Cette infection se produit par la transpiration des pieds lors de l’utilisation de chaussures bien ajustées. Elle peut être caractérisée par des fissures cutanées ou des squames cutanées rouges et qui démangent.

Il a été estimé qu’environ 70% de la population aurait été infectée par Tinea pedis au moins une fois.

Marché mondial du traitement de Tinea Pedis par type de traitement (médicaments sur ordonnance en vente libre, thérapies alternatives et autres), voie d’administration (orale, topique et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, Pharmacie en ligne, pharmacie de détail, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement de la teigne des pieds est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du traitement de la teigne des pieds pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Table des matières : Marché du traitement de Tinea Pedis

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Marché du traitement de Tinea Pedis

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial du traitement de Tinea Pedis

Partie 05 : Segmentation du marché mondial du traitement de Tinea Pedis par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage fournisseur

Partie 13 : Analyse fournisseur

Continuez….

Facteurs de marché

L’augmentation de la recherche et du développement de médicaments antifongiques hautement spécifiques stimulera la croissance du marché

La présence d’un grand bassin de patients immunodéprimés stimulera la croissance du marché

La prévalence élevée de tinea pedis devrait augmenter la taille du marché

L’augmentation de la population gériatrique à faible immunité alimentera la croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation au tinea pedis et à ses options de traitement entrave la croissance du marché

Un processus d’approbation rigoureux pour les nouveaux médicaments et thérapies entrave la croissance du marché

Les effets secondaires associés aux médicaments antifongiques et le développement de la résistance freinent la croissance du marché

Segmentation: marché mondial du traitement de Tinea Pedis

Par traitement

Médicaments en vente libre Miconazole clotrimazole Autres

Médicaments sur ordonnance

Thérapies alternatives

Autres

Par voie d’administration

Oral

Topique

Autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Par canaux de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Autres

Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, Glenmark Pharmaceuticals a annoncé une incursion sur le marché de la dermatologie de marque aux États-Unis, le but de l’expansion de la société est de développer et de commercialiser des produits dermatologiques de marque aux États-Unis. À l’appui de cela, la société a acquis sept produits dermatologiques de marque d’Exeltis USA, Inc., dont Ecoza (éconazole), un médicament antifongique topique utilisé pour le traitement de la teigne des pieds, parmi les sept produits

En novembre 2018, Blueberry Therapeutics Ltd a annoncé les résultats positifs des essais cliniques de phase I/II de son candidat-médicament BB2603 utilisé pour le traitement des patients atteints à la fois d’onychomycose (infection fongique des ongles) et de teigne du pied (pied d’athlète) concomitante. Cette étude clinique a été menée pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du médicament. Les résultats ont rapporté un excellent profil d’innocuité avec un minimum d’effets secondaires locaux et aucune exposition systémique. Ces données cliniques soutiendront le médicament et faciliteront la demande de nouveau médicament expérimental (IND).

