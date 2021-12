Marché du traitement de la leishmaniose | Étude exclusive sur les derniers rapports, tendances et prévisions jusqu’en 2028

La leishmaniose est causée par une infection par des parasites Leishmania, qui se propagent par la piqûre de phlébotomes femelles infectés. Le spectre clinique de la leishmaniose s’étend d’un ulcère cutané spontané à une maladie et même à une maladie systémique mortelle.

Le marché du traitement de la leishmaniose devrait croître en raison des sociétés pharmaceutiques et des organisations susceptibles d’adopter de nouvelles méthodes et de nouveaux traitements en raison de la recherche et du développement continus dans la technologie scientifique pour guérir cette maladie. De plus, on estime que le besoin médical non satisfait présente une opportunité pour tous les programmes de recherche et développement d’investir sur le marché mondial des médicaments contre la leishmaniose.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché du traitement de la leishmaniose sont

AbbVie Inc.

Enzon Pharmaceutique (Abelcet)

Gilead Sciences de la vie

Gland Pharma Limitée

GlaxoSmithKline plc.

Informa plc.

Lifecare Innovations Private Limited

Laboratoires Paladin inc.,

Sanofi S.A.

Sequus Pharmaceuticals Inc.

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché du traitement de la leishmaniose qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du traitement de la leishmaniose, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Covid -19 Impact sur les régions clés et proposition d’acteurs du traitement de la leishmaniose pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Le marché du traitement de la leishmaniose est segmenté en fonction du type de maladie, des tests pathologiques, du type de thérapie et de l’utilisateur final. En fonction du type de maladie, le marché est segmenté en la leishmaniose cutanée, la leishmaniose muqueuse et la leishmaniose viscérale. En outre, sur la base de la leishmaniose cutanée, le marché est segmenté en leishmaniose cutanée diffuse et en leishmaniose cutanéomuqueuse. Sur la base des tests pathologiques, le marché est classé en tests sérologiques, évaluation parasitologique, méthodes basées sur l’ADN, méthodes immunologiques et autres. Sur la base du type de thérapie, le marché est classé en thérapie médicamenteuse et thérapie non médicamenteuse. En outre, sur la base de la thérapie médicamenteuse, le marché est segmenté en antimoine pentavalent, antifongique et antibiotiques. En outre, sur la base de la thérapie non médicamenteuse, le marché est segmenté en cautérisation, excision chirurgicale et cryothérapie.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché du traitement de la leishmaniose – par type de maladie

1.3.2 Marché du traitement de la leishmaniose – Par tests pathologiques

1.3.3 Marché du traitement de la leishmaniose – Par type de thérapie

1.3.4 Marché du traitement de la leishmaniose – par région

1.3.4.1 Par pays

2. PRINCIPAUX À EMPORTER

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE LA LEISHMANOSE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES RAVAGEURS

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse des ravageurs

4.2.2 Europe – Analyse des nuisibles

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse des nuisibles

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse des nuisibles

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3. AVIS D’EXPERTS

