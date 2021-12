Marché du traitement de la kératose actinique Analyse des principaux fabricants, taille, part, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Ce rapport Marché du traitement de la kératose actinique couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial et comprend une discussion sur les principaux fournisseurs opérant sur le marché. Il a l’intention de fournir une perspective complète à 360 degrés de ce marché concernant la technologie de pointe, les avancées clés, les moteurs et les contraintes et les tendances prospectives avec une analyse d’impact. Cette étude analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée. Ce rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché.

Ce rapport Marché du traitement de la kératose actinique fournit une source précieuse d’informations pour les stratèges commerciaux et une analyse concurrentielle du marché mondial. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec l’analyse de la croissance et le coût futuriste. Ce rapport de recherche vous guide pour surmonter les obstacles à venir dans l’entreprise. Divers outils analytiques tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porters, l’analyse PESTLE sont utilisés pour obtenir les informations pertinentes sur le marché. En fin de compte, ce rapport de recherche fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l’application du rapport.

Analyse et perspectives du marché : marché mondial du traitement de la kératose actinique

Le marché du traitement de la kératose actinique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de recherche mentionnée ci-dessus. La prévalence croissante de la maladie, la prise de conscience croissante et le développement de nouvelles thérapies avec une nature minimalement invasive sont les facteurs responsables de la croissance de ce marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du traitement de la kératose actinique sont Almirall, Perrigo Company plc, Bausch Health, Mayne Pharma Group Limited, Sagent Pharmaceuticals, Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, LEO Pharma A/S, BIOFRONTERA AG, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Pfizer Inc, Groupe Pierre Fabre et entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché du traitement de la kératose actinique sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La prévalence élevée de la kératose actinique devrait stimuler le marché mondial du traitement de la kératose actinine. Le développement et l’adoption de procédures de traitement mini-invasives alternatives aux procédures chirurgicales sont l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. En outre, le scénario concurrentiel du marché et les collaborations stratégiques peuvent renforcer la position sur le marché. Tous ces facteurs auront un impact sur la croissance de ce marché au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Les kétaroses actiniques sont les lésions cutanées précancéreuses les plus courantes qui sont formées par des lésions cutanées dues à une exposition chronique au soleil (rayons ultraviolets) et au bronzage en salle. Il se produit lorsque les kératinocytes commencent à se développer anormalement et apparaissent sous forme de taches sur la peau. Les cétaroses actiniques peuvent évoluer en carcinome épidermoïde (CSC). Les lésions cutanées formées par les KA ressemblent à un bronzage brun rougeâtre.

La prévalence de la cétatose actinique varie dans le monde entier, en fonction du type de peau et du mode de vie de la population. La population australienne possède la prévalence la plus élevée de KA représentant 37 à 55 % d’adultes. Aux États-Unis, la prévalence de la KA est de 26,5 % chez les hommes et de 10,2 % chez les femmes. La prévalence élevée de la kératose actinique et l’augmentation de la population gériatrique stimuleront la croissance du marché.

Le marché du traitement de la kératose actinique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial du traitement de la kératose actinique et taille du marché

Le marché du traitement de la kératose actinique est segmenté en fonction des types, du traitement, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

En fonction des types, le marché du traitement de la kératose actinique est segmenté en hypertrophique, atrophique, pigmenté et autres.

Le segment du traitement pour le marché du traitement de la kératose actinique comprend les médicaments, la cryochirurgie, la thérapie photodynamique et autres. Le segment des médicaments est ensuite segmenté en fluorouracile, imiquimod, mébutate d’ingénol et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement de la kératose actinique est segmenté en orale, topique et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du traitement de la kératose actinique est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres

Le marché du traitement de la kératose actinique a également été segmenté en fonction du canal de distribution en hôpital, pharmacie, pharmacie en ligne, pharmacie de détail et autres.

Analyse au niveau du pays du marché du traitement de la kératose actinique

Le marché mondial du traitement de la kératose actinique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

The countries covered in the actinic keratosis treatment market report are U.S., Canada, Mexico in North America, Brazil, Argentina, Peru, Rest of South America, as part of South America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Hungary, Lithuania, Austria, Ireland, Norway, Poland, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam, Rest of Asia-Pacific, Saudi Arabia, in the Asia-Pacific, U.A.E, Egypt, Israel, Kuwait, South Africa, Rest of Middle East and Africa, as a part of Middle East and Africa.

North America dominates the actinic keratosis treatment market due to the high prevalence of acid lipase deficiency particularly in the United States while Asia- Pacific is expected to hold largest growth after North America due to high prevalence of the disease in southern areas, such as Australia and New Zealand and major global companies to expand their presence in this particular region can anticipated to foster market growth in the forecast period of 2020-2027.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulations in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, disease epidemiology and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Patient Epidemiology Analysis

Global actinic keratosis treatment market also provides you with detailed market analysis for patient analysis, prognosis and cures. Prevalence, incidence, mortality, adherence rates are some of the data variables that are available in the report. Direct or indirect impact analysis of epidemiology to market growth are analyzed to create a more robust and cohort multivariate statistical model for forecasting the market in the growth period.

Competitive Landscape and Actinic Keratosis Treatment Market Share Analysis

Global actinic keratosis treatment market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, clinical trials pipelines, product approvals, patents, product width and breath, application dominance, technology lifeline curve. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to actinic keratosis treatment market.

Key Development:

En septembre 2018, Almirall, SA a finalisé l’acquisition des produits Aczone (dapsone), Tazorac (tazarotène), Azelex (acide azélaïque) et Cordran Tape (flurandrénolide) d’ALLERGAN. Ces médicaments avec un candidat médicament supplémentaire d’Almirall, SA appelé sarécycline, sont utilisés pour le traitement de la kératose actinique et d’autres maladies liées à la dermatologie. Avec cette acquisition, Almirall, SA étend sa part de marché et souligne sa supériorité

En novembre 2017, Perrigo Company plc a reçu une approbation provisoire de la FDA américaine pour le gel Picato (mébutate d’ingénol) à 0,05 %, un gel topique utilisé pour le traitement des patients atteints de kératose à actinine. Picato a été le premier à déposer une demande de nouveau médicament auprès de la FDA. Cette approbation a donné à la société et à ses produits un support pour le développement et la commercialisation sur le marché mondial.

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’informations

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie du traitement de la kératose actinique

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4: Marché du traitement de la kératose actinique, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Données financières

Paysage de produits

Perspective stratégique

Analyse SWOT

