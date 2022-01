Marché du traitement de la drépanocytose Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Le marché mondial du traitement de la drépanocytose augmente progressivement avec un TCAC sain de 11,5 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de l’incidence de la drépanocytose dans différentes régions et la forte demande de besoins médicaux non satisfaits stimulent le marché mondial du traitement de la drépanocytose.

Principaux acteurs du marché :

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement de la drépanocytose, peu sont Addmedica, Emmaus Medical, Inc., Global Blood Therapeutics Inc., bluebird bio, Inc., Pfizer Inc., Novartis AG, Bristol-Myers Squibb Company, Endo Pharmaceuticals. Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mayne Pharma Group Limited, CELGENE CORPORATION, Ironwood Pharmaceuticals, Inc., Amgen Inc., Zydus Cadila, Silver Lake Research Corporation, Ionis Pharmaceuticals, Inc., Vertex Pharmaceuticals Incorporated , Alkem Labs, Purdue Pharma LP entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement de la drépanocytose est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du traitement de la drépanocytose pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial du traitement de la drépanocytose par type (thalassémie hémoglobine Sβ0, thalassémie hémoglobine Sβ +, hémoglobine SC, autres), type de symptômes (anémie, épisodes de douleur, infections fréquentes, autres), type de complications (accident vasculaire cérébral, syndrome thoracique aigu, hypertension pulmonaire , lésions organiques, autres), type de traitement (médicament, transfusion sanguine, greffe de moelle osseuse, autres), type de médicament (antibiotiques, analgésiques, hydroxyurée, autres), voie d’administration (orale, injectable, autres), fin- Utilisateurs (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances du secteur et Prévisions jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial du traitement de la drépanocytose

La drépanocytose (SCD) est la maladie sanguine héréditaire la plus courante. Dans cette condition, les globules rouges ne parviennent pas à fournir une quantité suffisante d’oxygène dans le corps. Normalement, les globules rouges sont flexibles et ronds, mais dans le SDC, ils obtiennent des formes irrégulières telles que des faucilles ou des croissants de lune et se coincent dans de petits vaisseaux sanguins bloquant la circulation sanguine.

La présence de SCD chez les Noirs américains est d’environ 8%. La prévalence attendue de la drépanocytose aux États-Unis est de 1 personne sur 625 à la naissance.

Facteurs de marché

L’augmentation de l’immigration de la population africaine peut être le principal moteur de la croissance du marché

L’amélioration des services de santé et l’investissement dans le traitement de la drépanocytose propulsent la croissance du marché

L’augmentation des cas de drépanocytose dans la région de l’Amérique du Nord peut stimuler la croissance du marché mondial

La forte demande de thérapies régénératives et un pipeline solide pourraient faire grimper le marché au cours de la période de prévision

Contraintes du marché

Le manque d’options de traitement efficaces au Moyen-Orient et en Afrique joue un rôle important dans la remise en question de la croissance du marché

L’indisponibilité des médicaments dans les zones rurales entrave la croissance du marché

Le coût élevé du traitement et les faibles dépenses de santé dans certains pays peuvent entraver la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial du traitement de la drépanocytose

Par type

Hémoglobine Sβ0 Thalassémie

Hémoglobine Sβ+ Thalassémie

Hémoglobine SC

Autres

Par symptômes

Anémie

Épisodes de douleur

Infections fréquentes

Autres

Par complications

Accident vasculaire cérébral

Syndrome thoracique aigu

Hypertension pulmonaire

Dommages aux organes

Autres

Par traitement

Des médicaments

Transfusion sanguine

Une greffe de moelle osseuse

Autres

Par médicaments

Antibiotiques

Médicaments pour soulager la douleur

Hydroxyurée

Autres

Par voie d’administration

Oral

Injectables

Autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Par canaux de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Autres

Par géographie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, Novartis AG a reçu la demande de licence de produit biologique (BLA) pour le crizanlizumab (SEG101), un médicament expérimental contre la drépanocytose utilisé pour prévenir les crises vaso-occlusives (COV) chez les patients atteints de drépanocytose. Cette subvention BLA au candidat-médicament de Novartis AG fournira les autorisations de mise sur le marché du médicament sur le marché interétatique et soutiendra le développement du produit pour une commercialisation internationale

En décembre 2017, Addmedica a reçu l’approbation de la FDA américaine pour Siklos (hydroxyurée), un médicament qui réduit la fréquence des crises douloureuses et les besoins en transfusion sanguine chez les patients pédiatriques souffrant d’anémie falciforme. L’approbation est un développement majeur pour le traitement des enfants atteints d’anémie falciforme

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement de la drépanocytose sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

