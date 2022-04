Marché du traitement de la dégénérescence maculaire 2022 : Étude approfondie par des acteurs clés – Gilead Sciences, Roche, Bayer | Prévu jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire:

L’analyse de marché et les informations couvertes par le rapport universel sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire présentent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source essentielle de conseils qui fournissent la bonne direction aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie. En obtenant un aperçu du marché exploitable via ce rapport d’étude de marché, des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées. En outre, le rapport d’analyse du marché du traitement de la dégénérescence maculaire donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits, tout en gardant la trace des récentes acquisitions, fusions, coentreprises et recherches concurrentielles dans l’industrie du marché mondial.

Un rapport complet sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire donne un examen approfondi du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. L’analyse des concurrents est l’un des aspects les plus importants du rapport d’étude de marché qui aide les entreprises à décider des stratégies en les comparant avec les concurrents. Avec des joueurs d’équipe d’analystes et de chefs de projet multilingues qui sont qualifiés pour servir les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés, ce rapport a été produit. Le traitement de la dégénérescence maculaire est le rapport d’étude de marché prometteur et la manière dont il est anticipé.

Le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire devrait croître à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 13 108,05 millions USD d’ici 2029.

Selon une étude de marché, la dégénérescence maculaire est un trouble oculaire neurodégénératif qui affecte la partie de l’œil appelée macula. La dégénérescence de la macula entraînera une perte de vision centrale car elle fournit la vision nette et centrale nécessaire pour voir clairement les objets. Il se développe lorsque les capillaires autour de la fovéa se dilatent et fuient. Cela provoque une accumulation de liquide qui altère la réflexion de la lumière et entraîne une perte de vision progressive. Elle affecte principalement les personnes âgées de 50 à 60 ans. Cette affection se caractérise par une cécité nocturne, une vision en tunnel et une perte de la vision centrale. Elle est également connue sous le nom de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire sont l’augmentation de l’incidence des lésions de la surface oculaire, car elles peuvent contribuer à la kératite neurotrophique et au développement de thérapies avancées. En outre, un énorme soutien financier aux chercheurs pour le développement d’une nouvelle intervention, l’augmentation de la désignation spéciale pour les autorités de réglementation et l’avancement de la thérapie cellulaire qui peut améliorer la vision sont les facteurs qui élargiront le marché du traitement de la dégénérescence maculaire.

Le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté en fonction du type, du traitement, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. Le marché du traitement de la dégénérescence maculaire couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type, le marché du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté en dégénérescence maculaire humide et dégénérescence maculaire sèche .

Sur la base du traitement, le marché du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté en médicaments et chirurgie. Les médicaments ont été subdivisés en ranibizumab, aflibercept et autres. La chirurgie a été subdivisée en chirurgie de photocoagulation au laser et en chirurgie sous-rétinienne.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté en oral, injectable et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, clinique ophtalmique et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché du traitement de la dégénérescence maculaire en raison de la présence d’acteurs clés majeurs, de l’augmentation de la prévalence des troubles oculaires, de l’augmentation de la population gériatrique, des politiques de remboursement favorables et des infrastructures de santé bien développées dans cette région. L’APAC devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation de la prévalence de la dégénérescence maculaire, de l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé, de la sensibilisation croissante et de l’augmentation du revenu disponible.

Principaux acteurs clés du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire : Adverum Biotechnologies Inc., Neurotech, Gilead Sciences, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Allergan, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, STEMCELL Technologies Inc, IVERIC bio, Inc., SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO., LTD., Bausch Health Companies Inc., Alcon Vision LLC, Phio Therapeutics Corp., Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd, Bayer AG, Novartis AG, Opthea, Santen Pharmaceutical Co., Ltd, PanOptica, Inc, et Resolvyx Pharmaceuticals. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) du traitement de la dégénérescence maculaire dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Nord Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du Traitement de la dégénérescence maculaire?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs du marché Traitement de la dégénérescence maculaire?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire

1 Aperçu du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire

2 Global Competition Traitement de la dégénérescence maculaire marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de traitement de la dégénérescence maculaire, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Traitement de la dégénérescence maculaire (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Traitement de la dégénérescence maculaire, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de traitement de la dégénérescence maculaire

8 Analyse des coûts de fabrication du traitement de la dégénérescence maculaire

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

