Marché du traitement biologique des eaux usées, partage des revenus, principales tendances de croissance, principaux acteurs et prévisions, 2017-2027

Le marché mondial du traitement biologique des eaux usées devrait atteindre une valeur de 12,48 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à l’utilisation croissante du traitement biologique des eaux usées par les municipalités et les industries. Les coûts d’exploitation et d’investissement inférieurs du traitement biologique des eaux usées par rapport aux procédés de traitement traditionnels, tels que l’oxydation thermique et l’oxydation chimique, devraient stimuler le marché du traitement biologique des eaux usées au cours de la période de prévision. La pratique croissante du traitement biologique utilisant le procédé aérobie des boues activées contribue à la demande croissante de traitement biologique des eaux usées.

Emergen Research a publié un nouveau rapport d'étude de marché intitulé Global Biological Wastewater Market Forecast to 2028 comprenant des données statistiques représentées dans des tableaux, des camemberts, des graphiques et des chiffres pour faciliter la compréhension du marché. Le rapport de recherche fournit une évaluation complète du marché et offre une perspective futuriste sur les tendances du marché, les facteurs de croissance, les faits et les données de marché validées par l'industrie. Il fournit une évaluation approfondie de la taille du marché, de la part de marché, de la croissance des revenus, ainsi qu'une analyse complète du paysage concurrentiel avec un profilage approfondi des principaux concurrents. La hausse des investissements et les avancées technologiques devraient stimuler de manière significative la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Points saillants du rapport

En septembre 2020, Evoqua Water Technologies LLC, un acteur de premier plan dans la gestion des solutions critiques de traitement de l’eau, a annoncé que il avait acquis Aquapure Technologies, une société de services et d’équipements d’eau basée dans l’Ohio, aux États-Unis. L’acquisition devrait renforcer les capacités de service d’Evoqua Water Technologies LLC dans l’Ohio et les régions avoisinantes.

Le segment aérobie détenait la plus grande part de marché de 59,4 % en 2019. La capacité du procédé de traitement aérobie des eaux usées à traiter de grandes quantités d’eaux usées a conduit à l’utilisation de ce procédé dans le traitement des eaux usées industrielles.

Le segment municipal devrait se développer au TCAC le plus rapide de 5,7 % au cours de la période de prévision. Les normes de rejet strictes imposées par les gouvernements des économies en développement sur le rejet des eaux usées encouragent l’utilisation du processus de traitement biologique des eaux usées dans les municipalités.

L’Asie-Pacifique devrait être le marché en expansion la plus rapide pour le traitement biologique des eaux usées au cours de la période de prévision. Les initiatives croissantes des organismes de réglementation concernant la conservation de l’eau et les réglementations strictes sur les rejets d’eaux usées industrielles ont entraîné une croissance du marché dans la région.

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel et couvre les profils d’entreprise, la capacité de production et de fabrication, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. . Il offre également des informations clés sur la situation financière, la portée du marché, la position mondiale, les marges bénéficiaires brutes et les initiatives d’investissement et de financement.

Les principaux acteurs/fabricants présentés dans le rapport sont :

Suez Water Technologies & Solutions, Evoqua Water Technologies LLC, Veolia, Xylem Inc., Aquatech International, Condorchem Envitech, SL, Pentair Plc, Ecolab Inc., DAS Environmental Expert GmbH et Samco Technologies. , Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du traitement biologique des eaux usées en fonction du processus, de l’utilisation finale et de la région :

Process Outlook (Revenue , milliards USD ; 2017-2027)

Anaérobie

Aérobie

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Industrie (produits pharmaceutiques, viande et volaille, pâtes et papiers, produits chimiques, pétrole et gaz)

municipale

Analyse régionale

le rapport met en lumière sur la région devrait dominer le marché du traitement biologique des eaux usées dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché Traitement biologique des eaux usées dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Le rapport met en lumière les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontées les entreprises sur le marché mondial du traitement biologique des eaux usées et mesure en outre l’analyse de faisabilité et de retour sur investissement dans le rapport. En outre, le rapport contient le dernier impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché et couvre l’évaluation initiale et future de l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport est une évaluation qualitative et quantitative du marché mondial du traitement biologique des eaux usées qui a été formulée par des recherches primaires et secondaires approfondies avec les données validées par des experts et des professionnels de l’industrie.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial du traitement biologique des eaux usées

Évaluation critique des principaux segments de marché

Analyse complète de les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Merci pour lecture de notre rapport. Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences des clients. Veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que la personnalisation correspond à vos besoins.

