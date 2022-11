Marché du tourisme de santé: taille, part, demande, analyse de la croissance et prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché international sur le tourisme de santé est un référentiel important pour les clients qui disposent des dernières informations sur le marché pour soutenir les décisions d’investissement stratégiques. Le rapport de marché fiable identifie et étudie les principaux moteurs et les principaux défis auxquels sont confrontés les tendances et les industries émergentes. Ce rapport de marché contient les principaux acteurs clés, la liste d’un grand nombre d’acteurs de premier plan et de nouveaux entrants, y compris, mais sans s’y limiter, les fournisseurs de plateformes, les fournisseurs de services, les fabricants d’appareils, les développeurs et les fournisseurs de contenu. Le rapport d’enquête sur le marché du tourisme médical définit la taille du marché de divers secteurs et pays au cours de l’année précédente et prédit sa valeur au cours des sept prochaines années.

Le rapport sur le marché du tourisme de santé de classe mondiale fournit des informations détaillées sur des aspects importants tels que les moteurs et les contraintes qui définissent la croissance future du marché. Ce rapport d’activité comprend des aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chaque région et pays mentionnés dans l’étude de marché. En outre, une analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principales entreprises a été incluse dans le rapport. Il prend en compte le segment de marché par type, par application et par région. Un document détaillé du Marché du tourisme de santé décrit en détail les segments et sous-segments du Marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du tourisme médical croît à un TCAC de 15,55 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 269 227,46 millions USD en 2029.

Le tourisme de santé est un terme pour les voyageurs qui se concentre sur le traitement médical et également sur l’utilisation des services de traitement. Il couvre un bon domaine du tourisme axé sur la santé, du traitement de santé préventif et conducteur à la réadaptation et aux variétés de voyages curatifs. Le tourisme Eudaimonia est un domaine connecté.

Les développements et technologies croissants dans le domaine de la santé sont le principal facteur d’accélération de la croissance du marché du tourisme de santé. En outre, l’accès rapide aux soins médicaux et dentaires généraux, l’accès aux procédures non disponibles dans le pays d’origine, l’arbitrage des prix et la croissance de la population gériatrique devraient également stimuler la croissance du marché du tourisme de santé. . Cependant, le coût élevé des traitements et le manque de connaissances sur les assurances restreignent le marché du tourisme de santé, tandis que le manque de croissance professionnelle des défis du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du tourisme médical sont Apollo Hospitals Enterprise Ltd., Fortis Healthcare, Asian Heart Institute, KPJ Healthcare Berhad., Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL., Prince Court Medical Center, ADITYA BIRLA HEALTH SERVICES LTD., Spécialistes des maladies infectieuses, BARBADOSIVF.COM, Samitivej PCL, entre autres

Accédez au rapport complet sur

Table des matières:

Section 01 : Résumé exécutif

Section 02 : portée du rapport

Section 03 : méthodologie de recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : aperçu du marché

Section 06 : dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Segmentation du marché par technologie

Section 09 – Segmentation du marché par application

Section 10 : Paysage client

Section 11 – Segmentation du marché par utilisateur final

Section 12 : paysage régional

Section 13 : cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : profils d’entreprises

Article 18 : Annexe

Raisons d’obtenir le rapport sur le marché du tourisme de santé

Ce rapport offre une perspective prospective sur divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Offre une analyse approfondie pour changer la dynamique concurrentielle. Il présente une analyse détaillée de la dynamique changeante de la concurrence et vous place devant la concurrence. Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Tourisme médical. Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les principaux segments de produits et leur avenir.

