Marché du tocotriénol 2022-2028 : activité avérée dans différents modèles de prévention et de traitement du cancer

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché de la poudre de tocotriénol était évalué à 369,1 millions USD en 2020 et devrait atteindre 614,9 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 6,5 %. Les poudres de tocotriénol sont des produits chimiques de la famille des vitamines E. La vitamine E est une substance nécessaire au bon fonctionnement du corps et du cerveau. Comme pour les autres produits chimiques de la vitamine E, il existe quatre types de poudres de tocotriénol dans la nature : alpha, bêta, gamma et delta. Les poudres de tocotriénol sont présentes dans les huiles de son de riz, de fruit de palmier, d’orge et de germe de blé. Les experts pensent que les poudres de tocotriénol présentent de nombreux avantages pour la santé, dont certains sont plus puissants que ceux que l’on trouve dans les tocophérols plus courants. Ceux-ci incluent une santé et une fonctionnalité accrues du cerveau, une activité anticancéreuse et des propriétés hypocholestérolémiantes.

tocotriénol ont attiré l’attention des cliniciens en démontrant des activités anticancéreuses convaincantes dans la recherche préclinique. Le mécanisme sous-jacent facilitant cet effet a été attribué à la nature anti-proliférative, anti-angiogénique, pro-apoptotique et immunitaire de T3. La capacité neuroprotectrice conférée par la T3 dans la recherche préclinique a pris de l’ampleur et a été explorée plus avant en tant que nouvelle approche chez l’homme. Au-delà de leur nature antioxydante , la T3, en particulier l’α-T3, s’est avérée induire une neuroprotection à des concentrations nanomolaires . En fait, la T3 plasmatique circulante s’est révélée être 20 fois supérieure à la dose requise pour la neuroprotection.

tocotriénol ne se trouvent pas couramment dans la nature et lorsqu’elles le sont, elles ont tendance à se produire à des niveaux très bas. Cependant, les huiles de palme, de son de riz et d’orge contiennent des poudres de tocotriénol , ainsi que du germe de blé et de l’avoine.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche offre des détails sur les principales entreprises du marché mondial du tocotriénol ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Dynamique du marché :

L’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments et boissons fonctionnels, biologiques et à base de probiotiques donne une impulsion à la croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons. Diverses études sont venues avec des avantages pour la santé associés aux produits alimentaires «ethniques» et biologiques. Ces aliments améliorent la santé cardiovasculaire, améliorent l’arthrite, les problèmes digestifs et d’autres conditions inflammatoires. Les consommateurs se concentrent progressivement sur une alimentation consciente et consomment des aliments pour la santé et le bien-être. L’évolution des habitudes alimentaires et alimentaires des consommateurs incite les propriétaires de marques et les nouveaux entrants à introduire des options d’aliments sains. Plusieurs produits Clean Label ont été introduits sur le marché et la curiosité des consommateurs pour les nouveaux produits est immense

La croissance des consommateurs de la classe moyenne avec des revenus en hausse dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine stimulera la croissance du marché de l’alimentation et des boissons. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour l’achat d’aliments et de boissons sur des plateformes en ligne en raison de la variété, des coûts et du gain de temps favorisera la taille du marché jusqu’en 2028.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

BASF,

ExcelVite Inc.,

BTSA Biotechnologies Aplicados SA,

Eisai Food & Chemical Co.Ltd .,

Les autres

Segmentation du marché :

tocotriénol basée sur les perspectives :

Poudre d’ alpha tocotriénol

Poudre de bêta -tocotriénol

Poudre de gamma tocotriénol

Poudre de delta tocotriénol

Segmentation du marché des tocotriénols basée sur les perspectives d’utilisation finale :

Complément alimentaire

Médicaments

Produits de beauté

Les autres

tocotriénol basée sur les applications :

Cancer du sein

Maladie rénale chronique ou CKD

Dysautonomie familiale

Les autres

Segmentation du marché du tocotriénol par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial du tocotriénol :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

