Marché du thé et des boissons à base de thé 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

Marché mondial du thé et des boissons à base de thé : par catégorie (biologique et conventionnelle), par forme (prêt à boire, poudre de thé en vrac et sachets de thé), par type de produit (thé vert, thé noir, thé oolong, tisane et Autres), par emballage (récipients en plastique, cartons et boîtes en aluminium) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché du thé et des boissons à base de thé couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie du thé et des boissons à base de thé.

Perspectives de l’industrie du thé et des boissons à base de thé

La taille du marché mondial du thé et des boissons à base de thé était évaluée à 46,2 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 67,6 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,7 % sur la période de prévision (2021-2027). Le thé est une boisson aromatique dérivée de la plante Camellia Sinesis. Il est considéré comme une boisson très saine contenant de nombreux antioxydants puissants et divers minéraux tels que le potassium, le manganèse et le calcium. Le thé est consommé régulièrement et aide à réduire les dommages cellulaires causés par les radicaux libres et à réduire le cholestérol, à réduire l’intensité de l’obésité et à faciliter la perte de poids saine d’un individu. Une tendance significative pour la culture du thé biologique a été observée dans un passé récent, en raison de la prise de conscience croissante des consommateurs concernant les effets néfastes sur la santé de la culture du thé conventionnelle.

Facteurs affectant le marché du thé et des boissons à base de thé au cours de la période de prévision :

Il existe une énorme demande de thé aromatisé sur le marché mondial. Par conséquent, les fabricants de thé et les transformateurs d’aliments prévoient de développer diverses saveurs de thé, telles que la rose, la mangue, le litchi, etc., sur le marché du thé et à base de thé, ce qui assurera la croissance du marché.

La population croissante de jeunes augmente la demande de thé vert en raison de sa gamme de bienfaits pour la santé. Par conséquent, on peut s’attendre à une croissance du marché du thé vert au cours de la période de prévision. Cependant, la fluctuation des prix des matières premières et les problèmes de chaîne d’approvisionnement du thé entraveront la croissance du marché du thé et des boissons à base de thé au cours de la période de prévision.

Le marché croissant du commerce électronique, avec l’introduction d’importantes sociétés de commerce électronique à travers le monde, telles qu’Amazon, Alibaba et Walmart, offre une opportunité de croissance aux fabricants de thé et de boissons à base de thé pour élargir leur portefeuille sur le marché mondial. Plate-forme.

Impact du COVID-19 sur le marché Thé et boissons à base de thé :

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché du thé et des boissons à base de thé à travers le monde. Le thé vert et le thé noir sont devenus la plante médicinale utilisée comme stimulant immunitaire au milieu de la propagation rapide du virus. Il y avait plusieurs recettes de thé partagées sur la plate-forme de médias sociaux par de nombreux influenceurs au milieu de la pandémie. Par conséquent, le thé et les boissons à base de thé devraient connaître une croissance significative de la valeur marchande en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché du thé et des boissons à base de thé en fonction du type de produit, de l’emballage, de la nature et du format.

Le marché du thé et des boissons à base de thé a été segmenté en fonction du type de produit–

Thé vert

Thé noir

Thé oolong

Thé aux herbes

Autres

Le marché du thé et des boissons à base de thé a été segmenté en fonction de l’emballage –

Conteneurs en plastique

Cartons

Boîtes en aluminium

Le marché du thé et des boissons à base de thé a été segmenté en fonction de la nature –

Biologique

Conventionnel

Le marché du thé et des boissons à base de thé a été segmenté en fonction du format –

Prêt à boire

Poudre de thé en vrac

Sachets de thé

Marché du thé et des boissons à base de thé : perspectives régionales

Le marché du thé et des boissons à base de thé a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial du thé et des boissons à base de thé et devrait conserver sa position sur le marché au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs de croissance des acteurs du marché incluent la présence d’un grand nombre de fournisseurs de thé en vrac dans les économies de l’Asie-Pacifique, telles que la Chine et l’Inde. Selon le Tea Board of India, l’Inde se classe au deuxième rang mondial et a la plus grande consommation de thé à travers le monde. Selon une enquête indienne, environ 70 à 80 % du thé total produit dans le pays est consommé sur le marché indien. Le ménage consomme environ 88% de thé et 64% de la population totale consomme du thé en Inde.

Les principaux concurrents du marché mondial du thé et des boissons à base de thé comprennent –

Le marché du thé et des boissons à base de thé est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du thé et des boissons à base de thé opérant sur le marché mondial comprennent –

Le rapport sur le marché du thé et des boissons à base de thé analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

