Marché du système d’infodivertissement automobile connecté 2022-2028: demande croissante d’informations et de divertissements par les utilisateurs finaux pendant les déplacements

Le marché mondial des systèmes d’infodivertissement automobile connectés devrait atteindre 69,52 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à l’émergence d’applications basées sur le cloud dans l’industrie automobile. Les connexions à des solutions basées sur le cloud, telles que Google Maps ou Ovi Maps de Nokia, permettent d’accéder aux trois éléments de navigation : les routes, les points d’intérêt locaux et le contenu des services basés sur la localisation (LBS).

Les systèmes d’infodivertissement automobile connectés comprennent généralement des fonctionnalités audio-vidéo et des outils de communication bidirectionnelle, qui comprennent des lecteurs de radio et de CD standard, et permettent les connexions téléphoniques, les commandes vocales du véhicule et d’autres types d’audio ou de vidéo interactifs. Les systèmes incluent même des fonctions DVD à l’arrière qui permettent aux passagers de regarder n’importe quel média visuel.

Les problèmes de connectivité réseau peuvent entraver la croissance du marché. Les systèmes d’infodivertissement nécessitent de hautes performances, des débits de données élevés et des flux de données synchrones sur plusieurs appareils. Ainsi, les systèmes doivent être conçus pour une intégrité optimale du signal à hautes fréquences.

Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont :

Bayerische Moteurs Werke AG (BMW),

Harman International Industries,

Société Panasonic,

Aptiv ,

Fujitsu Ten Ltd.

Les autres

Segmentation du marché :

Perspectives des plateformes (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Logiciel

Matériel

Perspectives du type de véhicule (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Voitures particulières

Véhicule commercial Véhicules utilitaires légers Véhicules utilitaires lourds



Perspectives de la connectivité (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

SDL

CarPlay

Android Auto

Lien miroir

Bluetooth

Wi-Fi, NFC, USB, 3G/4G/LTE

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Streaming multimédia : audio, radio Internet et vidéo

Navigation connectée et contenu basé sur la localisation

Médias sociaux et réseautage

Réseaux Wi-Fi embarqués

L’étude couvre les dernières informations sur l’industrie, les opportunités de croissance et les tendances. Il explique en outre en détail le paysage concurrentiel de l’industrie avec une analyse régionale et mondiale et les profils de chaque concurrent. Le rapport met en évidence les fusions et acquisitions récentes, les collaborations, les coentreprises, les initiatives gouvernementales, le lancement de produits ou la promotion de la marque, les accords de licence et les protocoles d’accord en cours sur le marché. Le rapport propose en outre des données sur les principaux concurrents, notamment leurs capacités de fabrication et de production, leur portefeuille de produits, leurs marges bénéficiaires brutes, leurs plans d’expansion stratégiques et leurs projets et produits en cours.

L’industrie automobile s’est considérablement développée au cours des dernières années avec une augmentation rapide des tendances axées sur la technologie telles que la mobilité diversifiée, l’électrification des secteurs des transports, la conduite autonome et l’intégration de technologies avancées telles que l’IA, le ML et l’apprentissage en profondeur dans les systèmes de conduite autonomes. . La tendance croissante des voitures autonomes à travers le monde, l’augmentation des investissements dans le développement de voitures autonomes sophistiquées et luxueuses et le passage croissant aux véhicules électriques et hybrides pour réduire les émissions de carbone sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La tendance de la micromobilité , la mobilité connectée et partagée et la popularité croissante de la connectivité des véhicules perturbent l’industrie automobile et devraient stimuler les ventes de voitures autonomes et avancées au cours des prochaines années. En outre, l’émergence rapide de plates-formes et d’applications de covoiturage, l’augmentation des investissements pour développer des stations de recharge de véhicules électriques robustes et le recours croissant à l’analyse prédictive en temps réel pour informer les utilisateurs du trafic entrant, des navigations et des itinéraires plus rapides sont d’autres facteurs contribuant à une croissance de l’industrie automobile.

Le rapport propose une analyse par pays et par région pour permettre une meilleure compréhension de l’expansion géographique du marché et des tendances actuelles, de la demande et de l’offre, des tendances des clients, des tendances de production et de consommation et des importations / exportations de chaque pays de la région. .

En outre, le rapport segmente le marché du système d’infodivertissement automobile connecté sur la base des produits, des applications et de l’utilisation finale, entre autres segments, et offre des détails sur le segment qui devrait représenter la plus grande part de revenus ou un TCAC de revenus rapide et les principales tendances et facteurs. influençant la croissance des revenus.

Les principales régions géographiques analysées dans le rapport comprennent : –

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

(États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

(Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

(Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC) Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

