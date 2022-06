Marché du système de surveillance des sous-stations: tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

marché du système de surveillance des sous -stations est préparé en tenant compte du type de marché, de la taille de l’organisation, de l’accessibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, et de la disponibilité au niveau mondial dans des zones telles que le Nord Amérique, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Ce rapport d’étude de marché analyse en profondeur le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives d’avenir en tenant compte de plusieurs aspects de l’industrie. Le rapport gagnant sur le système de surveillance dans les sous-stations est préparé avec l’expérience d’une équipe compétente et innovante. De plus, ce rapport d’analyse de l’industrie est centré sur le client, à la pointe de la technologie et digne de confiance. Les entreprises peuvent compter sur ce rapport de marché de premier ordre pour réussir à coup sûr.

Analyse du marché et aperçu du marché du système de surveillance des sous-stations

Ces dernières années, le système de surveillance des sous-stations a montré une augmentation considérable de la demande à travers le monde et devrait continuer à le faire au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses des opérateurs de réseaux électriques en systèmes d’automatisation, de surveillance et de contrôle pour les applications de sous-stations et la forte demande de systèmes de surveillance de sous-stations. Le système de surveillance des sous-stations est un élément important de l’infrastructure mondiale et nationale. De plus, lorsque ces systèmes échouent, cela a un impact significatif sur la sécurité nationale et l’économie. Par conséquent, en raison de la prise de conscience accrue de ses avantages, on estime que le marché connaîtra une croissance accélérée au cours de la période de prévision.

Le marché du système de surveillance des sous-stations était évalué à 4709,61 millions USD en 2021 et devrait atteindre 8275,28 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,30% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, production et ventes, et analyse du pilon.

Pour générer le meilleur rapport d’étude de marché, il faut garder à l’esprit un éventail d’objectifs de l’étude de marché. Dans Substation Monitoring System, le rapport Marketing est vaste et orienté objet, encadré après la combinaison d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions de talents, d’une vision de l’industrie et des outils et de la technologie les plus modernes. Ici, la segmentation du marché est effectuée en termes de marchés couverts, de portée géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires et hypothèses.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du système de surveillance dans les sous-stations sont:

Crompton Greaves (Inde), ABB (Suisse), Honeywell International Inc., (États-Unis), Hubbell (États-Unis), Siemens (Allemagne), Cadillac Automation & Controls (Inde), Schneider Electric (France), Novatech LLC (États-Unis), Cisco Systems, Inc., (États-Unis), Emerson Electric Co (États-Unis), Zumtobel Group (Autriche), Igrid T&D (Espagne), General Electric (États-Unis), Eaton (Irlande), Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., (États-Unis) , Echelon LLC (États-Unis), ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. (États-Unis) et NovaTech LLC (Royaume-Uni)

Si vous optez pour le marché mondial des systèmes de surveillance des sous-stations ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

Il y a 15 chapitres pour afficher le marché mondial du système de surveillance des sous-stations

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché mondial du système de surveillance des sous-stations, les applications [entreprises, particuliers et autres], le segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché mondial du système de surveillance des sous-stations, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché du système de surveillance dans les sous-stations, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché mondial des systèmes de surveillance des sous-stations, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Dynamique du marché du système de surveillance des sous-stations

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande de système de surveillance de sous-station

Les industries telles que le pétrole, le gaz et l’exploitation minière privilégient de plus en plus les systèmes de surveillance des sous-stations, car ils peuvent générer des opérations de surveillance des sous-stations personnalisées en fonction des modifications requises. Lors de l’exécution d’actions de surveillance de sous-station, le système de surveillance de sous-station génère des données en mesurant, enregistrant et calculant la demande du marché. De plus, l’augmentation de la demande pour une alimentation électrique fiable et la stabilité globale du réseau électrique et du réseau entraînent la demande de systèmes de surveillance des sous-stations. En conséquence, ces facteurs stimulent la demande du marché au cours de la période de prévision.

Exigence accrue de périphériques matériels

Les dispositifs matériels tels que les départs de réseau de distribution, les microcontrôleurs, les caméras, les capteurs intelligents et les dispositifs électroniques intelligents (IED) sont installés dans les sous-stations électriques pour une surveillance en ligne. En conséquence, des données en temps réel sont collectées à l’aide de tels dispositifs, ce qui permet d’augmenter la probabilité d’avoir une alimentation électrique ininterrompue dans les industries. Le composant matériel est le moteur de la croissance globale du marché du système de surveillance des sous-stations, car il est utilisé dans les secteurs des services publics, de l’acier, des mines, du pétrole et du gaz et des transports pour construire la plate-forme de surveillance. Les composants matériels aident également au contrôle, à la transmission, à la mesure et à l’analyse des données dans les industries de processus et non liées aux processus.

De plus, l’augmentation du revenu disponible, l’industrialisation rapide et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs augmentent encore la demande du marché. La nécessité d’augmenter le soutien gouvernemental pour une utilisation optimale de l’électricité a également augmenté la croissance du marché.

Opportunités

Développement et avancées

Le développement des normes CEI 61850 pour permettre l’interopérabilité entre les IED, combiné à l’avancement des technologies de communication concernant le développement de l’ Internet des objets (IoT) , devrait générer de nombreuses opportunités sur le marché.

Investissements au sein du marché

La forte demande d’électricité due à la croissance de nouvelles villes, les opérateurs de réseaux de transport et de distribution et les producteurs d’électricité ont encore augmenté leurs investissements dans des systèmes qui réduisent les pannes, diminuent les coûts d’exploitation et offrent un contrôle efficace en temps réel. En conséquence, l’augmentation des investissements du gouvernement a largement offert diverses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes/Défis

Dépenses en capital élevées

L’installation de réseaux de capteurs sans fil est très coûteuse et nécessite des coûts élevés, ce qui entrave en quelque sorte l’abordabilité du système de surveillance de la sous-station. Par conséquent, on estime que les dépenses d’investissement initiales élevées pour les installations de réseaux de capteurs (sans fil), combinées au coût toujours croissant de l’installation d’IED dans les sous-stations, limitent la croissance du marché.

Adoption plus faible

En outre, l’un des principaux défis auxquels le marché des systèmes de surveillance des sous-stations est confronté au cours de la période de prévision est le manque de sensibilisation aux avantages des systèmes de surveillance des sous-stations et un taux d’adoption plus lent dans les pays en développement.

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché du système de surveillance des sous-stations réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché Système de surveillance dans les sous-stations?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de système de surveillance dans les sous-stations au cours des prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial du système de surveillance des sous-stations?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des systèmes de surveillance des sous-stations?

Portée du marché mondial du système de surveillance des sous-stations

Le marché des systèmes de surveillance des sous-stations est segmenté en fonction des composants, de la tension, de la technologie de communication, du secteur et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Matériel Départs du réseau de distribution Capteurs intelligents Microcontrôleurs Appareils photo Dispositifs électroniques intelligents (IED) Transformateurs Dispositifs relais Contrôleurs Disjoncteurs Commutateurs



Logiciel La gestion d’actifs Gestion de la production Gestion des performances



Tension

Bas

Moyen

Technologie de communication

Filaire

Fibre optique

Ethernet

PROFIBUS

Les autres

Bus de terrain

CERF

Modbus

Sans fil

LAN sans fil

Cellulaire

ZigBee

Secteur

Transmission

Distribution

Industrie

Utilitaire

Non renouvelable

Charbon

Huile brute

Gaz naturel

Nucléaire

Renouvelable

Solaire

Vent

Eau

Les autres

Biocarburants

Géothermie

Pétrole et gaz

Exploitation minière

Acier

Transport

