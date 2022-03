Marché du système de soutien aux entreprises numériques en Europe (2022-2028) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché européen des systèmes de soutien aux entreprises numériques devrait passer de 860,48 millions de dollars US en 2019 à 2 152,61 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 12,4 % de 2020 à 2027. La solution BSS pré-construite et numérique devrait faire grimper le marché européen des systèmes de soutien aux entreprises numériques. La transformation numérique est en cours dans toute l’Europe. Le passage des services traditionnels aux services numériques s’accélère. La croissance des données et l’utilisation de plusieurs appareils par les particuliers et les entreprises ont conduit au développement de solutions numériques prêtes à l’emploi et pré-construites de Business Support System (BSS). Les utilisateurs finaux de BSS ne veulent plus dépenser énormément d’argent et de temps pour la mise en œuvre de solutions BSS. Traditionnellement, le déploiement de solutions BSS prend beaucoup de temps.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Accenture

Alep

Amdocs Limitée

POINT DE RELEVEMENT

Capgemini SE

Cerillion plc

Comarch SA

Comviva

CSG Systems International, Inc.

FTS – Formula Telecom Solutions Ltd

Huawei Technologies Co., Ltd.

Société IBM

Infosys Ltd.

De plus, en cas de COVID-19, l’Europe est fortement touchée, en particulier le Royaume-Uni. Les entreprises de la région font face à de graves difficultés économiques car elles ont dû suspendre leurs activités ou réduire considérablement leurs activités. En raison des fermetures d’entreprises, des interdictions de voyager et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la région devrait connaître un ralentissement économique en 2020 et très probablement en 2021. Les États membres d’Europe, tels que l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, ont mis en œuvre des mesures drastiques et restrictions de voyage pour limiter la propagation du coronavirus parmi ses citoyens. La pandémie de COVID-19 a initié des changements majeurs dans l’utilisation et le développement des réseaux et services de télécommunications pour fournir des services améliorés aux employés pour le télétravail ; les étudiants pour apprendre en ligne ; personnes pour communiquer par vidéo. Le secteur des télécommunications pendant la pandémie est devenu une bouée de sauvetage pour les citoyens et les entreprises de la région.

La situation pandémique a mis le secteur des télécommunications à l’épreuve de ses capacités en gérant les pics et les pics de trafic, combinés à des conditions de travail difficiles et à une crise nationale. Tous ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché du système numérique de soutien aux entreprises (BSS) dans les pays européens. Les marchés italien, espagnol, allemand, britannique et français du système de soutien aux entreprises numériques (BSS) devraient connaître un impact positif en 2020 et devraient augmenter en 2021.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des systèmes de soutien aux entreprises numériques en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

