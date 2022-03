Marché du système de péage électronique en Europe 2022: analyse SWOT, croissance future, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus étudiés dans les dernières recherches

Le marché des systèmes de télépéage en Europe devrait passer de 1 775,84 millions de dollars US en 2021 à 3 658,64 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,9 % de 2021 à 2028. Actuellement, la région se vante de certains systèmes ETC activés par la technologie de pointe déployés dans différents pays, autoroutes et régions qui offrent une perception transparente des péages dans toute la région . Des facteurs tels que la maintenance et l’entretien périodique des systèmes existants devraient être un facteur déterminant du marché dans la période à venir. Reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) La technologie dédiée aux communications à courte portée (DSRC), l’identification par radiofréquence (RFID), le péage basé sur le tachygraphe, les systèmes de péage des communications mobiles (GSM et smartphones) sont quelques technologies actuellement utilisées. DSRC, qui est la technologie de péage électronique (ETC) la plus largement adoptée en Europe, nécessite l’installation d’équipements routiers coûteux.

Segmentation du marché du système de péage électronique en Europe :

Marché du système de péage électronique en Europe – Par offre

Équipement matériel

Service

Marché des systèmes de péage électronique en Europe – Par technologie

RAPAN

GPS

DSRC

Les autres

Marché du système de péage électronique en Europe – Par application

Autoroutes

Zone urbaine

Marché du système de péage électronique en Europe – Par pays

La France

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

En Europe, la France est le pays le plus durement touché par l’épidémie de COVID-19. Il devrait subir un coup économique en raison du manque de revenus de diverses industries. De plus, l’apparition d’une autre variante de COVID-19 au Royaume-Uni a affecté l’installation de systèmes de péage électronique dans toute l’Europe. De plus, les entreprises de la région (telles que les industries de la fabrication et de la construction de routes et d’autoroutes) ont fait face à de graves difficultés économiques car elles ont dû suspendre leurs opérations ou réduire considérablement leurs activités. La croissance des sociétés de télépéage a été entravée en raison des restrictions de voyage en Europe pendant la pandémie.

Cependant, les installations de fabrication, les hôpitaux, les aéroports et les entrepôts ont repris leurs activités et, par conséquent, les déplacements et le trafic ont augmenté. Pour l’industrie du péage, la priorité absolue pendant cette pandémie est de protéger la santé et la sécurité des percepteurs de péage et des clients, et pour cela, les entreprises introduisent de nouvelles solutions pour percevoir le péage sans numéraire. Par exemple, en juillet 2020, Tattile a aidé la Serbie à péer la route en installant des caméras à courte portée Vega Basic pour la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR). Les véhicules déclenchent numériquement la caméra, qui envoie l’image via une connexion TCP au contrôleur de voie. Mais maintenant, en 2021, avec la levée des restrictions de confinement et le début du processus de vaccination, les activités de construction de routes et d’autoroutes ont repris et les matières premières sont facilement disponibles. Ainsi, cela stimulera la croissance du marché du télépéage dans la région.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

