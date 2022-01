Marché du système de gestion vidéo (VMS) 2020 Croissance des activités, analyse de la technologie et de la production, opportunités et portée du marché régional d’ici 2028

Le logiciel de gestion vidéo (VMS) est également appelé système de gestion vidéo ou serveur de gestion vidéo. Il fait partie d’un système de caméra de sécurité qui enregistre/stocke cette vidéo dans le dispositif de stockage, collecte la vidéo, fournit une interconnexion aux deux, visualise une vidéo en direct et accède à la vidéo enregistrée. L’abondance de déploiement et l’augmentation de l’utilisation de la vidéo IP, ainsi que des intégrations plus profondes, améliorées et bénéfiques avec d’autres systèmes commerciaux numériques sont des aspects importants qui stimuleront le marché des systèmes de gestion vidéo. En outre, l’augmentation de la perception de la vidéosurveillance dans une gamme inclusive d’applications a eu un impact positif sur le marché. Des facteurs tels que les problèmes liés au stockage de vidéos et d’enregistrements haute résolution et les questions liées à la confidentialité sont des aspects qui limiteront le marché des systèmes de gestion.

L’essor de l’IoT et de l’analyse vidéo sont des opportunités pour stimuler le marché des systèmes de gestion vidéo. La capacité de l’intégrateur à dimensionner, mettre à l’échelle et configurer correctement un système IP sont des défis qui entraveront le marché des systèmes de gestion vidéo. Les principaux moteurs de la croissance du marché mondial des systèmes de gestion vidéo sont l’augmentation de l’utilisation des caméras IP par les entreprises clientes et les utilisateurs finaux. Parmi les secteurs verticaux, les organisations gouvernementales conserveront le marché mondial des systèmes de gestion vidéo au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte utilisation des systèmes de vidéosurveillance dans ce secteur.

Marché mondial du système de gestion vidéo (VMS): analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des Système de gestion vidéo (VMS) dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2019 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Marché mondial des systèmes de gestion vidéo (VMS) : Paysage concurrentiel : 3VR, Inc, Aimetis Corporation, Axxonsoft, Exacq Technologies, Genetec, Inc, March Networks, Milestone Systems A/S, On-Net Surveillance Systems, Inc, Salient Systems, Verint Systems Inc.

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2019 à 2028.

Principaux points clés du marché Système de gestion vidéo (VMS)

Aperçu du marché du système de gestion vidéo (VMS) Concurrence sur le marché du système de gestion vidéo (VMS), marché du système de gestion vidéo (VMS), tendances des revenus et des prix Analyse du marché du système de gestion vidéo (VMS) par application Méthodologie de la dynamique du marché et source de données

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le paysage concurrentiel du marché du sucre brun présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

