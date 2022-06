La taille du marché mondial des systèmes de gestion thermique automobile devrait être de 38,9 milliards USD en 2021 et atteindre 46,71 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 3,10 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Avec les progrès croissants de la technologie et des systèmes électroniques et d’électrification embarqués tels que l’infodivertissement, la navigation, l’entraînement électrique et la transmission. De plus, la demande croissante de maintien de la température du système ainsi que la nécessité d’une distribution efficace de l’énergie dans la température du système ont augmenté la demande pour le système de gestion thermique automobile. Avec l’avancement de l’électrification des véhicules, les fournisseurs de pièces automobiles font plus d’efforts pour se renforcer sur le marché concurrentiel mondial.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/automotive-thermal-management-market

Facteurs affectant le marché du système de gestion thermique automobile au cours de la période de prévision

Les normes gouvernementales strictes liées au système de gestion thermique du véhicule et à ses lubrifiants sont les principaux facteurs responsables des hauts et des bas du marché mondial dans les années à venir. L’augmentation des nouvelles tendances pour les véhicules électriques et hybrides dans le monde devrait stimuler le marché des systèmes de gestion thermique automobile.

Actuellement, les principaux équipementiers automobiles s’efforcent de renforcer l’intégration du système de récupération de la chaleur perdue dans leurs véhicules, améliorant ainsi l’efficacité énergétique de leurs véhicules. L’intégration du système de gestion thermique de la batterie automobile avec d’autres systèmes de gestion thermique électrique est la tendance majeure dans le développement du marché.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/automotive-thermal-management-market?opt=2950

Divers problèmes rencontrés au moment de la fabrication des composants thermiques, tels que la conception de canaux d’écoulement optimaux, la sélection du liquide de refroidissement et la complexité de l’écoulement et du modèle, sont les principaux défis pour le fabricant sur le marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché de la gestion thermique automobile

En raison de la crise du COVID-19, la demande de transport public par véhicule a diminué, de sorte que la demande de systèmes de gestion thermique automobile a progressivement diminué. Mais sur le même point, les bus, les camions et les gros véhicules de transport ont augmenté à mesure que l’offre de produits a augmenté, de sorte que le fabricant du système de gestion thermique n’a pas arrêté la production.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de la structure en fonction de l’application, du véhicule, de la technologie, des composants et de l’utilisation finale.

Marché des systèmes de gestion thermique automobile, par type d’application

Refroidissement du moteur

Climatisation avant

Climatisation arrière

Système de transmission

Sièges chauffants/ventilés

Direction chauffante

Récupération de chaleur perdue

Marché des systèmes de gestion thermique automobile, par type de véhicule

Voitures particulières

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire lourd

Marché des systèmes de gestion thermique automobile, par technologie

Réchauffement de la transmission active

Recirculation des gaz d’échappement

Réduction de la masse thermique du moteur

Charge réduite du système CVC

Autre

Perspectives régionales du marché de la gestion thermique automobile

Le système de gestion thermique automobile a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du système mondial de gestion thermique automobile, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le système de gestion thermique automobile au cours de la période de prévision. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/automotive-thermal-management-market

Les principaux concurrents du marché mondial de la gestion thermique automobile comprennent

Le marché des systèmes de gestion thermique automobile est très fragmenté, avec la présence de grandes entreprises et de grandes marques à travers le monde. Les principaux acteurs du système de gestion thermique automobile opérant sur le marché mondial comprennent –

Société Denso

Entreprise de fabrication Modine

MAHLE GMbH

Valéo

Gentherm

Systèmes Hanon

Dupont

Société électronique Renesas

Technologie Ymer

Groupe NORMA

Borgwarner Inc.

Robert Bosch GmbH

Dana Limitée

Voss Automotive GmbH

Le rapport sur le système de gestion thermique automobile fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la gestion thermique automobile couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Demande de description du rapport @https://www.marketstatsville.com/automotive-thermal-management-market