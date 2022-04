Marché du système de gestion des médicaments Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Le rapport sur le marché de classe mondiale étudie une évaluation approfondie des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Les stratégies vont des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats aux acquisitions. Ce rapport comprend une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse du marché mondial sert beaucoup à l’entreprise et offre une solution aux questions commerciales les plus difficiles. Lors de la création du rapport, la recherche et l’analyse ont été effectuées en une seule étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Le marché mondial des systèmes de gestion des médicaments devrait augmenter par rapport à sa valeur initiale estimée à 1,73 milliard USD en 2018 et devrait atteindre 7,43 milliards USD en 2026, enregistrant un TCAC de 20,0 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’avancement de la technologie qui permet aux services de santé de se développer en termes de qualité et de norme.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des systèmes de gestion des médicaments est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des systèmes de gestion des médicaments pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des systèmes de gestion des médicaments sont Allscripts, Healthcare Solutions., ARxIUM, BD, Cerner Corporation, GE Healthcare, McKesson Corporation, Medication Management Systems Inc., Omnicell Inc, Talyst, LLC, QuadraMed Affinity Société.

Définition du marché : marché mondial du système de gestion des médicaments

Les services complets de gestion des médicaments sont un système de gestion de la pharmacothérapie soutenue dans le cadre duquel les pharmaciens doivent effectuer des examens complets des médicaments. Pour ce faire, ils recherchent d’éventuelles contre-indications, des médicaments inutiles et d’autres moyens d’améliorer les soins d’un point de vue pharmaceutique.

Facteurs de marché:

Augmentation des investissements des hôpitaux pour améliorer la qualité des services de traitement

Demande croissante de solutions informatiques dans le secteur de la santé

Contraintes du marché :

Coût plus élevé associé aux systèmes de gestion des médicaments

Méconnaissance des systèmes de gestion des médicaments dans les pays en développement

Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, BD a lancé une plateforme intégrée de gestion des médicaments spécialement conçue pour relever divers défis liés aux hôpitaux. BD l’a présenté à l’American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) 2017 lors de la réunion de mi-année.

En janvier 2018, GE et Roche ont conclu un partenariat afin de développer une plateforme de diagnostic numérique intégrée qui améliorera l’oncologie et les soins intensifs.

Segmentation : marché mondial du système de gestion des médicaments

Par type de logiciel Saisie informatisée des ordonnances médicales Solutions de système d’aide à la décision clinique Dossier électronique d’administration des médicaments Solutions de gestion des stocks

Par mode de livraison Sur place Basé sur le Web Basé sur le cloud Par utilisateur final Hôpitaux Pharmacies Autres



