Marché du système de gestion de catalogue 2022 Taille, analyse des revenus, ventes, part et étude approfondie de la recherche 2030

La taille du marché mondial du système de gestion de catalogue était de 1,1 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial du système de gestion de catalogue devrait atteindre 2,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les services de gestion de catalogue aident les employeurs à gérer et à assurer le bon fonctionnement des informations sur les produits. Le déploiement croissant du ML et de l’IA afin d’améliorer l’expérience du consommateur alimentera la croissance du marché mondial des systèmes de gestion de catalogue.

L’adoption croissante des smartphones devrait stimuler l’expansion de l’industrie car elle a amélioré l’adoption des applications mobiles, des médias sociaux et des plateformes en ligne

La satisfaction du client est l’un des objectifs nécessaires de toute entreprise. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché mondial des systèmes de gestion de catalogue.

Les applications étendues des systèmes de gestion de catalogue dans les secteurs de la santé, de la vente au détail et de la BFSI feront avancer le marché.

La gestion de catalogue alimentée par l’IA effectue diverses opérations, telles que la classification automatique des produits, la détection des valeurs aberrantes, la notation des produits, les suggestions contextuelles, etc. Ainsi, les applications bénéfiques du système de gestion de catalogue accéléreront la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Analyse d’impact COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a amplifié la transformation numérique dans divers secteurs, tels que la santé, les médias, le divertissement, les télécommunications, le commerce électronique, la vente au détail, etc. Les secteurs ont pris en compte l’importance de la technologie numérique, qui devrait profiter au catalogue marché des systèmes de gestion même après la pandémie. Ces systèmes exécutent automatiquement divers services, tels que la capture et le téléchargement de données, la prise d’un instantané rapide des services et des produits, la cartographie des données pour répondre aux demandes des clients, etc. En conséquence, cela a été bénéfique pour le marché mondial des systèmes de gestion de catalogue.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des systèmes de gestion de catalogue en termes de revenus. La croissance du marché est attribuée à la présence d’importants fabricants et entreprises dans la région. En outre, la transition croissante vers une infrastructure numérisée dans divers secteurs verticaux de l’industrie contribuera à la croissance du marché des systèmes de gestion de catalogue.

L’Europe devrait détenir la deuxième plus grande part de marché après l’Amérique du Nord, en raison de la demande croissante de partage d’informations complètes et fiables sur les produits. De plus, le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion de catalogue devrait enregistrer une croissance exponentielle. Il est attribué à la croissance économique rapide, à la numérisation et à l’adoption croissante de plates-formes basées sur le cloud dans la région.

Concurrents sur le marché

Amdocs

Broadcom

Claritum

Comarch SA

Coupa Software Inc.

Fujitsu

GEP

IBM

Oracle

Proactis Holdings Limitée

Salsifis

SÈVE

ServiceNow

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du système de gestion de catalogue se concentre sur le type, le composant, le déploiement, la verticale et la région.

Par type

Produit

Service

Par composant

Solutions

Prestations de service

Services gérés

Services professionnels

Par déploiement

Sur site

Nuage

Par verticale

BFSI

Commerce de détail et commerce électronique

Télécom

CE

Médias et divertissement

Voyage et hospitalité

Les autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

