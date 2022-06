Marché du système de freinage 2021 Taille, part de croissance, tendances futures, prix, examen des principaux acteurs clés, demande et analyse mondiale par prévision 2028

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le « marché des systèmes de freinage » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par marché. segment. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché du système de freinage au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

Un système de freinage est un dispositif mécanique ou électrique qui permet au conducteur de ralentir ou d’arrêter le véhicule. C’est l’une des pièces essentielles des véhicules, et il comprend divers composants tels que les étriers de frein, le disque de frein, le maître-cylindre, les mâchoires de frein, le rotor de frein, la pédale de frein, la garniture de frein, le tambour de frein et les flexibles. Les conditions de travail extrêmes, telles que les activités minières et de construction, nécessitent un système de freinage durable et rentable. Des facteurs tels qu’une augmentation de la production et des ventes de véhicules utilitaires et de camions tout-terrain, l’impact du programme d’évaluation des voitures neuves (NCAP) sur les systèmes de freinage électroniques et l’augmentation de la rigueur des réglementations de sécurité active automobile sont les facteurs importants qui conduisent la croissance du marché des systèmes de freinage.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L’attention croissante portée à la sécurité du conducteur et des passagers et la croissance des systèmes de freinage de nouvelle technologie avec une efficacité améliorée alimentent la demande du marché des systèmes de freinage. Cependant, les coûts de développement élevés et les coûts d’installation et de maintenance élevés des systèmes de freinage électroniques peuvent entraver la croissance du marché des systèmes de freinage au cours de la période de prévision. L’introduction de mandats de freinage régénératif sur l’installation de freins à air et l’introduction du système de freinage électrique devraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché des systèmes de freinage dans les années à venir.

PORTÉE DU MARCHÉ

L’analyse du marché mondial des systèmes de freinage jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des systèmes de freinage avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des systèmes de freinage avec une segmentation détaillée du marché en tant que type de produit, utilisateur final et géographie. Le marché mondial des systèmes de freinage devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des systèmes de freinage et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des systèmes de freinage.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des systèmes de freinage est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en frein à disque, frein à tambour, frein hydrostatique, frein hydraulique humide, freinage régénératif et dynamique. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en automobile, matériel agricole, camions industriels, matériel de construction et minier.

ACTEURS DU MARCHÉ

Aisin Seiki Co., Ltd.

Spa Brembo

Continental SA

Delphi Technologies

Haldex AB

Hitachi Automotive Systems, Ltd

Knorr-Bremse SA

Robert Bosch GmbH

Wabco Holdings, Inc.

ZF Friedrichshafen AG

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Système de freinage? Comment le marché du système de freinage va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion sur le marché du système de freinage ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Système de freinage? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quels seront le TCAC et la taille du marché Système de freinage tout au long de la période de prévision ?

