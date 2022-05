Marché du système d’antenne distribuée (DAS) 2021 Études de recherche approfondies sur les produits, analyse régionale et prévisions d’ici 2028

Le rapport de recherche 2021 sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) est une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS).

Le système d’antennes distribuées (DAS) est une série de têtes radio bien placées autour d’un endroit ciblé afin de répondre à la nécessité d’une couverture cellulaire supplémentaire. Chacune de ces têtes radio dans le DAS est ensuite acheminée vers un centre de communication avec le câble à fibre optique pour permettre au signal cellulaire d’être contrôlé par une station de base cellulaire. En d’autres termes, le DAS est un système d’antennes réparties dans l’espace connectées à une source commune qui fournit des services sans fil dans une certaine région géographique.

L’augmentation du trafic de données mobiles, la demande croissante des consommateurs pour une connectivité ininterrompue et une couverture réseau étendue, le besoin croissant d’efficacité du spectre et la prolifération des appareils connectés en raison de l’IoT sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, le coût élevé impliqué dans le déploiement du DAS devrait entraver la croissance du marché des systèmes d’antennes distribuées.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Système d’antennes distribuées (DAS). Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché du système d’antenne distribuée (DAS) pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. marché.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées en fonction de l’offre, de la couverture, du fournisseur de services et de l’utilisateur final. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des systèmes d’antennes distribuées pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché tant du côté de la demande que de l’offre et évalue davantage la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

