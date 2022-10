Marché du syndrome d’Asherman par diagnostic, application et devrait atteindre 386,95 millions USD d’ici 2029

Marché du syndrome d’AshermanL’étude de «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché de l’intelligence d’affaires des soins de santé, la portée du marché, la segmentation du marché et superpose l’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans. Le rapport de recherche commerciale sur le marché du syndrome prend en considération plusieurs secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Les estimations des valeurs CAGR sont tout à fait essentielles, ce qui aide les entreprises à décider d’une valeur d’investissement sur la période. Les informations et analyses de marché sur l’industrie des soins de santé, effectuées dans ce rapport d’étude de marché sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent compter en toute confiance. Ainsi, le rapport sur le marché du syndrome d’Asherman aide à se concentrer sur les aspects les plus importants du marché.

Selon l’International Asherman’s Association, les procédures de dilatation et de curetage (D et C) causent près de 90% de tous les cas de syndrome d’Asherman. À la suite d’une fausse couche incomplète, d’une rétention placentaire après la naissance ou d’un avortement électif, un D et C est généralement effectué. Le syndrome d’Asherman (AS) est un trouble acquis caractérisé par des adhérences intra-utérines (IUA), qui produisent des symptômes tels que des menstruations irrégulières, des douleurs pelviennes, l’infertilité, des fausses couches récurrentes, une placentation aberrante et une angoisse psychologique. La SA est traditionnellement considérée comme une affection iatrogène causée par un traumatisme de l’utérus de la femme enceinte. Différentes conditions peuvent entraîner une détérioration de l’endomètre, altérant la niche des cellules souches de l’endomètre et entraînant des IUA.

Définition du marché

Le syndrome d’Asherman est une maladie acquise rare dans laquelle du tissu cicatriciel se développe dans l’utérus ou le col de l’utérus. Les parois utérines s’épaississent à cause du tissu cicatriciel, réduisant la taille de l’utérus et, dans les cas graves, fusionnant les parois. Les adhérences ou le tissu cicatriciel sont coupés et enlevés pendant la chirurgie. L’hystéroscopie est fréquemment utilisée pour y parvenir. De petits appareils et une caméra sont insérés via le col de l’utérus dans l’utérus. Le syndrome d’Asherman est également appelé adhérences intra-utérines (IUA).

Moteurs de la dynamique du marché

du syndrome d’ Asherman

Augmentation du nombre de cas de syndrome d’Asherman

Le nombre croissant de cas de syndrome d’Asherman est un facteur majeur du taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Le syndrome d’Asherman est un trouble plutôt rare. Elle touche principalement les femmes qui ont subi de nombreuses chirurgies de dilatation et de curetage (D et C). Le syndrome d’Asherman peut également être causé par une infection pelvienne grave qui n’est pas liée à la chirurgie. Des adhérences dans la cavité utérine peuvent également se développer à la suite d’une tuberculose ou d’une schistosomiase. Aux États-Unis, ces infections sont rares. Encore moins de femmes éprouvent des problèmes utérins à la suite de ces infections.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du syndrome d’Asherman est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Incidences croissantes de l’

endométriose On estime que l’incidence croissante de l’endométriose améliore le taux de croissance du marché. Le syndrome d’Asherman est causé par l’endométriose, une maladie inflammatoire courante. Elle est causée par une accumulation de tissu utérin (endomètre) qui ne peut pas être éliminée avant les menstruations. Des douleurs au bas du dos ou à la cuisse, ainsi que des douleurs intenses tout au long du cycle menstruel, sont des symptômes possibles.

En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à sensibiliser et à sédentariser les gens entraînera l’expansion du marché du syndrome d’Asherman. Parallèlement à cela, des politiques de remboursement favorables et une utilisation croissante de la radiothérapie amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

Par ailleurs, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du syndrome d’Asherman.

De plus, la croissance du marché est alimentée par les progrès technologiques croissants dans les méthodes de diagnostic et l’émergence de nouveaux marchés. Ces facteurs offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du syndrome d’Asherman.

Contraintes / Défis

D’autre part, le coût élevé associé au traitement ainsi qu’au diagnostic entravera le taux de croissance du marché. Le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement et la pénurie de professionnels qualifiés défieront le marché du syndrome d’Asherman. De plus, le manque de sensibilisation de la population et les politiques de santé défavorables freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du syndrome d’Asherman fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du syndrome d’Asherman, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Les femmes qui n’essaient pas de concevoir peuvent ne pas identifier ou s’inquiéter des signes du syndrome d’Asherman. Une hypoménorrhée peut être observée chez ces femmes. Après l’excision hystéroscopique initiale du léiomyome, le syndrome d’Asherman peut se développer chez 31 % des femmes, et jusqu’à 46 % après la deuxième résection hystéroscopique. Cela peut arriver à jusqu’à 13 % des femmes dont la grossesse est interrompue au cours du premier trimestre et à 30 % des femmes qui subissent une dilatation et un curetage (D & C) à la suite d’un avortement spontané tardif.

Le marché du syndrome d’Asherman vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité et les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Portée du marché mondial du syndrome d’Asherman

Le marché du syndrome d’Asherman est segmenté en fonction du diagnostic, du traitement, des formes posologiques, de la voie d’administration, de l’âge d’apparition, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Diagnostic

Hystérosalpingographie

Hystérosonogramme

Échographie

Autres

Traitement

Chirurgie

Hystéroscopie

Antibiotiques

Autres

Formes posologiques

Comprimé

Injections

Autres

Voie d’administration

Orale

Parentérale

Autres

Utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées Soins à

domicile

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière Pharmacie de

détail Pharmacie

en ligne

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché du

syndrome d’Asherman Le marché du syndrome d’Asherman est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, diagnostic, traitement, formes posologiques, voie d’administration, l’âge d’apparition, les utilisateurs finaux et le canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du syndrome d’Asherman sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché du syndrome d’Asherman en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence croissante du syndrome d’Asherman et à la hausse des dépenses de santé qui propulsera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. De plus, la présence croissante des principaux acteurs clés stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison du développement des infrastructures de santé dans cette région. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du syndrome d’Asherman sont :

Allergan (Irlande)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Bayer AG (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Melinta Therapeutics LLC (États-Unis)

Basilea Pharmaceutica Ltd. (Suisse)

Tetraphase Pharmaceuticals (États-Unis)

Paratek Pharmaceuticals , Inc. (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Abbott (États-Unis)

