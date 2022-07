Marché du streaming audio en direct en Amérique du Nord Estimations exactes des tendances à venir et de la demande croissante 2020-2027

La dernière documentation de recherche intitulée « Marché du streaming audio en direct en Amérique du Nord » est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects du streaming audio en direct en Amérique du Nord 2020, ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, du partage. , la demande et la distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché du streaming audio en direct en Amérique du Nord pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

La consommation de contenu numérique a augmenté à un rythme exponentiel au cours de la dernière décennie en raison de la pénétration croissante des smartphones et de la facilité d’accès à Internet pour la population de la région. La transformation numérique croissante de divers services, allant des services bancaires et gouvernementaux aux services de musique, a été un facteur majeur de la transition mondiale des clients des solutions traditionnelles vers les solutions numériques. Les appareils tels que les smartphones, les tablettes et les PC font désormais partie intégrante de la vie humaine.

Voici les principaux fabricants nord-américains de streaming audio en direct –

• Adobe Inc.

• Bloomberg LP

• DACAST

• Groupe de diffusion Lime

• LINEAPP GmbH

• Live 365

• Mixlr Ltd

• Muvi LLC

• Sound Cloud

• Spotify Technology S.A.

• Stream Monster Inc.

Le rapport North America Live Audio Streaming propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Perspectives stratégiques

Les acteurs opérant sur le marché du streaming audio en direct se concentrent sur des stratégies, telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits, pour maintenir leurs positions sur le marché du streaming audio en direct. Quelques développements par des acteurs clés du marché du streaming audio en direct sont :

• En juillet 2019, SoundCloud a introduit l’édition de profil mobile dans l’application iOS SoundCloud, offrant aux créateurs une expérience simple et intuitive pour garder leurs profils à jour lorsqu’ils sont en déplacement.

• En mai 2019, Adobe Inc. a dévoilé son projet de collaboration avec Veriskope. En vertu d’un accord avec Adobe, Veriskope prévoit de vendre, de prendre en charge, de mettre à niveau et d’améliorer Adobe Media Server (AMS), le SDK RTMP et plusieurs produits vidéo connexes au niveau régional.

