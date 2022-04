Marché du stockage d’énergie thermique 2022 segmenté par produit, application, acteurs clés et analyse régionale jusqu’en 2030

La taille du marché mondial du stockage de l’énergie thermique était de 3.7 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du stockage de l’énergie thermique devrait atteindre 7.1 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.5 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Le stockage d’énergie thermique (TES) fait partie des solutions d’économie d’énergie les plus efficaces et les plus respectueuses de l’environnement. Ce processus est utilisé pour transférer de l’énergie sans impliquer de conversion chimique.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de décarbonisation du segment de l’énergie est le moteur de la croissance du marché mondial du stockage de l’énergie thermique. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone afin de contrôler le changement climatique profitera au marché mondial du stockage de l’énergie thermique.

Les facteurs bénéfiques du stockage d’énergie thermique dans les centrales CSP, tels qu’une fiabilité améliorée, une meilleure efficacité et de faibles coûts d’investissement, propulseront la croissance du marché mondial du stockage d’énergie thermique au cours de la période de prévision.

Le stockage de l’énergie thermique offre des avantages, comme s’affranchir de l’intermittence de la ressource solaire. En outre, il réduit également le coût actualisé de l’énergie (LCOE) en utilisant l’énergie pendant de longues périodes. En raison de tous ces facteurs, le marché mondial du stockage de l’énergie thermique va croître de manière significative.

La demande croissante de sources d’énergie renouvelables et d’alimentation électrique continue devrait profiter au marché mondial du stockage de l’énergie thermique. En outre, la forte demande de stockage d’énergie thermique dans la ventilation et la climatisation (HVAC) stimulera la croissance du marché.

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée pourrait entraver la croissance du marché mondial du stockage de l’énergie thermique.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord détiendra la part la plus élevée du marché mondial du stockage de l’énergie thermique au cours de la période d’étude. La région connaît une forte demande en énergie thermique. En outre, la prise de conscience croissante des avantages des énergies renouvelables par rapport aux énergies non renouvelables devrait alimenter la croissance du marché.

En outre, les technologies actuelles de stockage d’énergie connectées au réseau des États-Unis sont le stockage thermique, l’hydroélectricité à accumulation par pompage (PSH), les batteries, le stockage d’énergie à air comprimé (CAES) et les volants d’inertie. Le stockage thermique détient la plus grande part de la capacité de stockage d’énergie aux États-Unis. En outre, la croissance démographique et l’urbanisation augmenteront la demande de production d’électricité. Ainsi, le marché régional du stockage d’énergie thermique connaîtra des opportunités de croissance favorables.

Analyse d’impact COVID-19

En raison des perturbations créées par la pandémie de COVID-19, le marché mondial du stockage de l’énergie thermique a connu plusieurs défis. En raison de la pandémie, l’attention des gouvernements s’est déplacée vers le segment des soins de santé. De plus, les restrictions de confinement ont également entravé les activités de fabrication, ce qui a eu un impact négatif sur le marché global du stockage d’énergie thermique.

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du stockage d’énergie thermique se concentre sur l’application, le type, la technologie et la région.

Par application

Résidentiel

Commercial & Industriel

Utilitaire

Par type

Eau

Sel dissous

Matériau à changement de phase

Par technologie

Stockage de chaleur sensible

Stockage de chaleur latente

Stockage thermochimique

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

Abengoa Solaire

Burns et McDonnell

SolarReserve

Source d’énergie lumineuse

Calmac, MAN Energy Solutions

Technologie de bobine d’air Baltimore

Cristopia Energy

Cryogel

Énergie Caldwell

Buisson de Dunham

Ingénierie Goss

Steffes Corporation

Réservoirs DN

Autres joueurs de premier plan

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

