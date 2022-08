Marché du stockage à froid: portée mondiale de l’industrie, stratégies commerciales, moteurs, contraintes, opportunités, défis, analyse concurrentielle

Analyse et aperçu du marché mondial du stockage à froid

Le marché du stockage frigorifique devrait croître à un TCAC de 12,52 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la demande d’aliments réfrigérés et surgelés est un facteur pour le marché de l’entreposage frigorifique au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le rapport sur le marché des entrepôts frigorifiques aide les entreprises à aller dans la bonne direction en fournissant des informations sur les produits, les marchés, les clients, les concurrents et les stratégies marketing au bon moment. Le rapport analyse également les divers facteurs de restriction et de motivation du marché de manière quantitative et qualitative afin de fournir des informations précises aux utilisateurs finaux. Ces calculs vous fourniront une estimation des performances du marché Entrepôt frigorifique au cours des années de prévision en vous informant des définitions, des classifications, des applications et de la participation du marché. Ce rapport d’étude de marché sur le stockage à froid donne des idées fructueuses, qui à leur tour contribuent à rendre le produit plus efficace et plus convaincant sur un marché concurrentiel.

Étendue du marché et marché du stockage à froid

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des entrepôts frigorifiques sont LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC, AmeriCold Logistics LLC, Barloworld Limited, VersaCold Logistics Services, Agro Merchants Group, Burris Logistics, Wabash National Corporation, AB Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd, Coldman, Des acteurs nationaux et mondiaux tels que AN Deringer, Inc., Stellar, United States Cold Storage, DHL International GmbH, XPO Logistics, Inc., Crystal Logistic Cool Chain Ltd, Kloosterboer, Tippmann Group / Interstate Warehousing, GEODIS, NFI Industries et Penske. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Analyse régionale

Amérique du Nord États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

