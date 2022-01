Marché du spray nasal 2022 Tendances de l’industrie, croissance, analyse, opportunités et aperçu 2022-2029

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sprays nasaux devrait croître à un TCAC de 6,62 % au cours de la période de prévision de 2022-2029 et atteindrait probablement une valeur estimée de 23,32 milliards à la fin de la période de prévision de 2022 à 2029. La hausse L’incidence de la rhinite allergique et des infections contribuera à accélérer la croissance du marché des sprays nasaux.

Scénario de marché du spray nasal

Les sprays nasaux sont des médicaments liquides qui sont pulvérisés dans les narines. Ils sont utilisés pour aider à réduire la congestion nasale (étouffement). La congestion est un symptôme courant des allergies ou du rhume. Les vaporisateurs nasaux sont offerts sous forme de médicaments en vente libre ou sur ordonnance. Ils sont également disponibles dans deux options d’emballage différentes : les bidons sous pression et les flacons pompe.

Au cours de la période de prévision 2022-2029, l’évolution des modes de vie dans le monde, l’amélioration de l’observance des patients, une population âgée croissante, des niveaux de pollution croissants et un moyen indolore d’administrer des médicaments alimenteraient probablement l’expansion du marché mondial des sprays nasaux. L’adoption du spray nasal en tant que voie efficace d’administration des médicaments, ainsi qu’une demande accrue d’auto-administration, ouvriront, d’autre part, différentes opportunités pour le développement du marché mondial du spray nasal tout au long de la période de prévision.

Les fabricants suivants sont couverts dans ce rapport :

ADAPT Pharma, Inc

Sandoz International GmbH

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC

Cipla Inc

Auréna

J Pharmaceutique

Bayer AG

Saint-Renatus

ARIUS FORMULATIONS PVT LTD

Ultratech Inde limitée

GlaxoSmithKline plc

Société Égalet

LEEFORD HEALTHCARE LTD

Groupe Aishwarya

Mylan NV

Pfizer Inc

Teva Industries Pharmaceutiques Ltée

Catalent, Inc

ALLERGAN

Segmentation du marché mondial des sprays nasaux :

Par type de produit (spray nasal de décongestion, spray nasal de stéroïdes, solution d’eau salée/spray nasal salin et autres), conception du conteneur (boîtes sous pression et flacons à pompe)

Par forme posologique (unité/dose unique, bidose et multidose)

Par mode de prescription (en vente libre, basé sur la prescription)

Par classe thérapeutique (antihistaminique, stéroïdes nasaux, inhibiteur des mastocytes et anticholinergique)

Par application (congestion nasale, rhinite allergique et non allergique, troubles du système nerveux central, vaccination et autres)

Par utilisateur final (établissements de soins à domicile, hôpitaux, cliniques et soins de santé communautaires)

Facteurs clés à l'origine de la croissance du marché :

Table des matières : rapport d’étude de marché mondial sur le spray nasal

Chapitre 1: Aperçu du secteur mondial de l’industrie du spray nasal

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur le marché du spray nasal

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Indicateurs économiques clés, par les vendeurs du marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché

ADAPT Pharma, Inc., Sandoz International GmbH, INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC., Cipla Inc., Aurena, J Pharmaceuticals, Bayer AG, St. Renatus, ARIUS FORMULATIONS PVT LTD, Ultratech India Limited, GlaxoSmithKline plc, Egalet Corporation, LEEFORD HEALTHCARE LTD , Aishwarya Group, Mylan NV, Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Catalent, Inc. et ALLERGAN

Portée et taille du marché du spray nasal mondial

En fonction du type de produit, le marché du spray nasal est segmenté en spray nasal de décongestion, spray nasal stéroïde, solution d’eau salée/spray nasal salin, autres

Sur la base de la conception des conteneurs, le marché des sprays nasaux est segmenté en bidons sous pression et flacons pompes

Basé sur la forme posologique, le marché du spray nasal est segmenté en bi dose et multi dose

Le mode de prescription dans le spray nasal est segmenté en vente libre et basé sur la prescription

Sur la base des classes thérapeutiques, le marché du spray nasal est segmenté en antihistaminique, stéroïdes nasaux, inhibiteur de mastocytes et anticholinergique

Sur la base de l’application, le marché du spray nasal est segmenté en congestion nasale, rhinite allergique et non allergique, troubles du système nerveux central, vaccination et autres

Le marché du spray nasal a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en établissements de soins à domicile, hôpitaux, cliniques et soins de santé communautaires.

Opportunité de marché : marchés émergents

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévisionnelle de 2021 à 2028. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.