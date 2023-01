Marché du spiromètre par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement, revenus et paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spiromètres devrait atteindre la valeur de 1467,89 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de patients respiratoires contribuera à l’expansion du marché des spiromètres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des spiromètres sont

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Analyse et taille du marché

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’asthme touche environ 300 millions de personnes dans le monde et 250 000 personnes sont décédées des suites de l’asthme. En 2019, environ 65 millions de personnes dans le monde souffraient de MPOC, dont environ 16 millions d’Américains atteints de MPOC, et ce nombre devrait augmenter à l’avenir. Les spiromètres sont largement utilisés dans le traitement, le diagnostic, la surveillance et la gestion des troubles respiratoires.

La spirométrie est un test couramment utilisé pour évaluer le fonctionnement des poumons d’un individu en mesurant la quantité d’air qu’il inspire et expire. Il aide au diagnostic de l’asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres affections respiratoires. Un spiromètre est utilisé pour le test, ce qui aide à surveiller l’état des poumons et à déterminer si un traitement pour une affection pulmonaire chronique est efficace ou non.

Impact du COVID-19 sur le marché des spiromètres

Le COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un coronavirus nouvellement découvert. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 était une pandémie. Cette pandémie a entravé la croissance dans un large éventail d’économies. Les maladies respiratoires sont parmi les principales causes de décès dans le monde, représentant cinq des trente premières. La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est la troisième cause de décès aux États-Unis. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la fréquence des maladies respiratoires. La pandémie a causé des ravages dans les systèmes de santé du monde entier. On s’attend à une augmentation du nombre de patients atteints de SDRA nécessitant une assistance respiratoire, ainsi qu’à une augmentation de la demande de spiromètres.

. Développement récent

Vitalograph lancera le spiromètre Pneumotrac de nouvelle génération aux États-Unis en avril 2021, ainsi que le logiciel Spirotrac 6 mis à jour.

Vyaire Medical lancera le système de spirométrie mobile AioCare dans plus de 15 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Australie en mars 2021.

Portée du marché mondial des spiromètres

Le marché des spiromètres est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, du mécanisme, de la maladie, des composants jetables, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

Spiromètre de table

Spiromètre portatif

Spiromètre basé sur PC

Sur la base du type de produit, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètre de table, spiromètre portable et spiromètre sur PC.

Technologie

Spiromètre de mesure de volume

Spiromètre de mesure de débit

Débitmètre de pointe

Sur la base de la technologie, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètre de mesure de volume, spiromètre de mesure de débit et débitmètre de pointe.

Mécanisme

Spiromètre à détection de débit

Débitmètres de pointe

Sur la base du mécanisme, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètres à détection de débit et débitmètres de pointe.

Maladies

Asthme

Bronchite

Emphysème

Maladie pulmonaire obstructive chronique

Cancer du poumon

Autres

Sur la base de la maladie, le marché des spiromètres est segmenté en asthme, bronchite, emphysème, maladie pulmonaire obstructive chronique, cancer du poumon et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des spiromètres

Le marché des spiromètres est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, technologie, mécanisme, maladie, composants jetables, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des spiromètres sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des spiromètres en raison de la forte prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’amélioration des initiatives de soins primaires pour le diagnostic précoce et la gestion des maladies pulmonaires chroniques telles que l’asthme et la MPOC.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

