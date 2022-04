Marché du silicone pour airbag automobile 2022: demande de l’industrie, stratégie des meilleurs acteurs, estimation de la part de taille et rapport prévisionnel jusqu’en 2030

La taille du marché du silicone pour airbag automobile était de 235 millions de dollars américains en 2020. Le marché du silicone pour airbag automobile devrait atteindre 1219 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9% au cours de la période de prévision de 2021-2030. .

L’airbag offre un amorti et une retenue souples à un occupant du véhicule lors d’une collision. Ils aident à réduire la gravité des blessures causées par une collision avec l’intérieur du véhicule.

Les facteurs influant

Comparé à des alternatives comme le revêtement en néoprène, le silicone des airbags automobiles offre des fonctionnalités supplémentaires telles que la résistance thermique et la protection des airbags. De tels avantages sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché au cours de la période d’analyse. De plus, la performance supérieure du silicone pour protéger le sac et l’objet contre l’humidité est un autre facteur important propulsant la demande croissante du marché mondial.

Le coût élevé des airbags automobiles pourrait ralentir la croissance du marché mondial du silicone des airbags automobiles.

Le nombre croissant d’accidents et le besoin d’airbags devraient augmenter le besoin du marché du silicone pour airbag automobile au cours de la période d’analyse.

La demande croissante de véhicules électriques contribuerait à la croissance du marché mondial du silicone pour airbag automobile dans les années à venir.

La sensibilisation croissante aux mesures de sécurité devrait stimuler la demande d’airbags à l’avenir. En conséquence, cela alimenterait la croissance du marché mondial du silicone pour airbags automobiles au cours de la période d’analyse.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique devrait contribuer avec la principale part du marché mondial du silicone pour airbag automobile. Un nombre croissant d’accidents de la route et une sensibilisation croissante aux airbags peuvent propulser la contribution régionale. En dehors de cela, le marché connaît une demande croissante de la part des pays émergents, tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. D’autre part, des pays comme l’Inde s’appuient fortement sur l’externalisation pour répondre à la demande de tissu et de silicone d’airbag automobile en raison d’un manque d’engagement des fournisseurs. Ainsi, cela créerait des opportunités prometteuses pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. En outre, des lois et réglementations plus strictes dans les pays d’Asie-Pacifique pour réduire le nombre de décès sur les routes alimenteraient la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID_19 a eu un effet décroissant sur le marché mondial du silicone pour airbag automobile. La demande de véhicules a soudainement diminué, car les gens évitaient de préférer les matériaux de luxe. De plus, la réglementation sur les voyages a modifié tout le paysage de la croissance du marché. En conséquence, divers commerçants ont dû assister à une baisse importante au cours de la période de prévision.

Concurrent sur le marché

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Dow Corning Corporation (États-Unis)

Momentive (États-Unis)

Elkem Silicone (États-Unis)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japon)

Rogers Corporation (États-Unis)

Nusil (États-Unis)

Bostik (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

KCC Corporation (Corée du Sud)

ACC Silicones Ltd (Royaume-Uni)

CSL Silicone inc. (Canada)

Kaneka Corporation (Japon)

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Par position d’airbag

Devant

Le genou

Rideau/Côté

Par type d’airbag

Coutures coupées-cousues scellées (CSSS)

Tissé en une seule pièce (OPW)

Par type de véhicule

Voitures particulières

VUL

VHC

En véhicule électrique

BEV

PHEV/FCEV

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

