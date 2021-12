Marché du shopping augmenté Des possibilités incroyables et des perspectives de croissance 2028

Le shopping augmenté permet aux clients d’interagir avec les marques et les produits grâce à des expériences numériques qui leur permettront d’essayer virtuellement, d’interagir ou de personnaliser leur produit ; ces expériences permettent de fournir des informations produit plus détaillées et intuitives que l’expérience Web standard. L’adoption croissante des smartphones et l’augmentation du m-commerce sont devenues des sources importantes pour la mise en œuvre de la technologie augmentée afin d’offrir aux clients une expérience d’achat améliorée.

L’« Analyse du marché mondial des achats augmentés jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché des achats augmentés avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des achats augmentés avec une segmentation détaillée du marché par type, composant, application et géographie. Le marché mondial des achats augmentés devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des acteurs du marché Achats augmentés et propose des tendances et des opportunités clés sur le marché Achats augmentés.

Les principaux acteurs du marché sont :

Apple Inc.

Augmenter

Blippar SA

Google LLC

Holition Ltd.

Imaginer

marxant

Microsoft

CTP

ViewAR GmbH

Marché mondial de la logistique tierce: applications et types

Prévisions du marché des achats augmentés jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale par composant (solutions, services), application (meubles et éclairage, beauté et cosmétiques, essayage de vêtements, épicerie, chaussures, autres) et géographie.

Segmentation du marché

Le marché mondial des achats augmentés est segmenté en fonction des composants et des applications. Sur la base des composants, le marché des achats augmentés est segmenté en : Solutions et Services. Sur la base des applications, le marché des achats augmentés est segmenté en : meubles et éclairage, beauté et cosmétiques, essayage de vêtements, épicerie, chaussures et autres.

Portée du marché

L' »analyse globale du marché du shopping augmenté jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des achats augmentés avec une segmentation détaillée du marché par type de service, zone opérationnelle, type de livraison, catégorie, utilisateur final et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché Achats augmentés et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Impact de Covid-19 sur le marché du shopping augmenté

Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits. En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariat.