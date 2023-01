Marché du séquençage nanopore: taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Nanopore Sequencing Market Report fournit une analyse complète et intelligente de la concurrence, de la segmentation, de la dynamique et du développement géographique du marché mondial. Il a été choisi parce que les entreprises d’aujourd’hui ont désespérément besoin d’analyses d’études de marché avant de porter un jugement sur un produit. Les rapports d’études de marché sur les catégories sont essentiels pour les entreprises. Les études de marché ont été analysées et le TCAC, l’évaluation, le volume, les revenus (passés et prévus), les ventes (actuelles et futures) et le séquençage nanopore du marché et d’autres éléments pertinents sont pris en compte. Facteurs clés associés au rapport sur le séquençage des nanopores primé sur le marché Ce rapport présente un concept concis et réaliste du marché.

Le marché du séquençage des nanopores devrait croître à un taux de 12,65 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 320,76 millions USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché Data Bridge Market fournit une analyse du marché du séquençage Nanopore avec des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. Le développement rapide du secteur mondial de la santé stimule la croissance du marché du séquençage des nanopores.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du séquençage des nanopores sont QIAGEN, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, Inc., Oxford Nanopore Technologies., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., BGI, Danaher., Domestic. GENERAL ELECTRIC COMPANY, Eppendorf AG, Abbott, LI-COR, Inc., Siemens, PerkinElmer Inc., Macrogen Inc., DNASTAR, Geneious, Myriad Genetics, Inc. et Thermo Fisher Scientific, Illumina, Inc. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Aperçu du marché:-

« »Le séquençage des nanopores fait référence à une technologie unique et évolutive qui permet une analyse directe et en temps réel de longs fragments d’ADN ou d’ARN. La technologie fonctionne en surveillant les changements de courant électrique lorsque les acides nucléiques traversent les nanopores protéiques. Le signal résultant est généralement décodé pour donner une séquence d’ADN ou d’ARN spécifique.

La prévalence croissante des maladies génétiques à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du séquençage des nanopores. La demande croissante de technologie de séquençage à lecture longue pour le séquençage de l’ADN et de l’ARN et l’adoption du séquençage des nanopores avec des avantages tels que l’abordabilité, la détection simultanée de séquences, la haute précision et la modification des bases alimentent la croissance du marché. L’utilisation accrue de consommables dans un large éventail de procédures, telles que le séquençage d’ADN et le séquençage d’ARN, et l’utilisation de consommables dans des applications auparavant non cartographiées, telles que le séquençage de nouveaux virus, ont encore eu un impact sur le marché. De plus, l’expansion des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, la croissance démographique, l’ amélioration des infrastructures de santé et l’intérêt croissant des individus pour les maladies génétiques influencent positivement le marché du séquençage des nanopores. De plus, l’utilisation de la thérapie génique avancée présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport fournit des informations sur les statistiques suivantes :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché du séquençage nanopore.

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : une évaluation approfondie de la stratégie de marché, de la géographie et des segments commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché dans différents segments dans différentes régions.

Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les territoires inexploités, les développements récents et les investissements sur le marché du séquençage Nanopore.

Table des matières : Marché du séquençage Nanopore

1. Introduction

2 segments de marché

3 résumé

4 aperçus avancés

5 Aperçu du marché

6 Marché du séquençage nanopore, par type de produit

7 Marché du séquençage Nanopore par mode

8 Marché du séquençage nanopore, par type

9 Marché du séquençage Nanopore par mode

10 Marché du séquençage Nanopore, par utilisateur final

12 Marché du séquençage Nanopore par région

12 Marché du séquençage nanopore, profil de l’entreprise

13 Analyse SWOT

14 Profil de l’entreprise

Marché du séquençage des nanopores [mondial – segmenté par région]

Analyse de la hiérarchie régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [pays importants avec une part de marché élevée]

Part de marché et ventes/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/industrie

Prévision/prévision du marché

