Marché du séquençage du génome unicellulaire Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché du séquençage du génome unicellulaire rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché du séquençage du génome unicellulaire aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Le marché mondial du séquençage du génome monocellulaire devrait passer de sa valeur initiale estimée de 851,96 millions USD à une valeur estimée de 2554,05 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 14,71 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des maladies chroniques parmi la population est le principal facteur de croissance de ce marché.

Concurrents clés du marché : marché mondial du séquençage du génome à cellule unique

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du séquençage du génome monocellulaire sont Fluidigm Corporation, QIAGEN, Illumina, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad Laboratories, Inc., 10x Genomics, BD, Oxford Nanopore Technologies, BGI, Pacific Biosciences of California, Inc., Novogene Corporation, Takara Bio Inc., Zephyrus Biosciences, Inc. Johnson & Johnson Private Limited, DNA Electronics.

Analyse concurrentielle : marché mondial du séquençage du génome à cellule unique

Le marché mondial du séquençage du génome monocellulaire est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du séquençage du génome unicellulaire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En février 2018, PerkinElmer a annoncé avoir acquis RHS afin de pouvoir étendre les offres de recherche génomique des acheteurs. Avec une équipe mieux expérimentée, ils peuvent fournir de nouveaux produits aux marchés de la recherche clinique et appliquée.

En janvier 2017, Illumina, Inc. et Bio-Rad Laboratories, Inc. ont annoncé le lancement de leurs solutions de séquençage à cellule unique Illumina Bio-Rad qui permettront au chercheur d’étudier les cellules dans les fonctions tissulaires, la réponse thérapeutique et la progression de la maladie. . Cela les aidera également à comprendre les fonctions des tissus complexes.

Définition du marché : marché mondial du séquençage du génome à cellule unique

Le séquençage du génome unicellulaire est un processus qui utilise des techniques de séquençage de nouvelle génération pour obtenir des informations sur les cellules afin de pouvoir les examiner et comprendre leur fonction dans le contexte de leur microenvironnement. Ce séquençage aide à examiner les activités effectuées par chaque cellule. Cette technique est très utile dans la recherche sur le cancer, la neurobiologie et la microbiologie immunologique. L’augmentation des cas de maladies chroniques est le principal facteur alimentant la croissance de ce marché.

Facteurs de marché

L’augmentation des investissements en R&D dans l’espace de la génomique monocellulaire stimule la croissance de ce marché

Le nombre croissant de centres SCG est un autre facteur qui stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Le prix élevé du séquençage du génome monocellulaire freine la croissance de ce marché

Les défis analytiques croissants dans la mesure d’une seule molécule d’ADN freinent la croissance du marché.

Segmentation : marché mondial du séquençage du génome unicellulaire

Par type

Instruments

Réactifs

Par technologie

NGS

PCR

qPCR

Microarray

MDA

Par flux de travail

Isolement de cellule unique

La préparation des échantillons

Analyse génomique

Par domaine de maladie

Cancer

Immunologie

Diagnostic prénatal

Neurobiologie

Microbiologie

Autres

Par application

Cellules circulantes

Différenciation cellulaire

Variation génomique

Caractérisation de la sous-population

Autres

Par utilisateur final

Laboratoires universitaires et de recherche

Sociétés de biotechnologie et biopharmaceutique

Cliniques

Autres

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du séquençage du génome monocellulaire sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

