Marché du séquençage du génome entier et de l’exome enregistré au TCAC 27% Nouvelles opportunités commerciales, taux de croissance, tendance de développement et études de faisabilité d’ici 2029

La recherche génomique a eu un impact énorme sur les soins de santé au fil des ans. La révolution génomique a accéléré la transformation de la médecine et des sciences biomédicales. Les coûts du séquençage du génome entier sont en baisse, provoquant une ruée vers l’or pour les acteurs du marché. Les nouveaux consommateurs, les nouvelles technologies et les nouvelles spécialités ont le vent en poupe. Un large éventail d’acteurs bien financés se disputent des parts de marché sur une scène véritablement mondiale, dans un contexte qui rappelle l’émergence de l’activité Internet.

Data Bridge Market Research analyse que l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome était évalué à 1080,16 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 7310 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 27% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage du génome entier et de l'exome sont :

Whole Genome and Exome SequencingMarket Dynamics

Drivers

Major factors that are expected to boost the growth of the whole genome and exome sequencing market in the forecast period are as follows:

Rise in the prevalence of cancer

The most major element driving this market’s growth is the rise in cancer incidence and expanding uses of next-generation sequencing in cancer research.

Low cost and high speed of the Wes technology

When compared to whole genome sequencing, whole exome sequencing has a lower cost which will further anticipated to propel the growth of the market.

Rise in the acceptance of next-generation sequencing methods

The total market is being driven by a growth in acceptability of next-generation sequencing approaches for the prediction, treatment, and monitoring of a variety of chronic diseases, such as cancer.

Opportunities

In addition, the growing adoption of personalized medicine is further estimated to provide potential opportunities for the growth of the whole genome and exome sequencing market in the coming years.

Restraints/Challenges

On the other hand, the dearth of skilled professionals and high reliability on grants is further projected to impede the growth of the whole genome and exome sequencing market in the targeted period. However, the ethical and legal concerns regarding to whole exome sequencing might further challenge the growth of the whole genome and exome sequencing market in the near future.

Key Point Summary of the Market Report:

The report underlines the recent trends and SWOT analysis The report focuses on the growth opportunities in the Whole Genome and Exome Sequencing Market in the coming years It provides competitive analysis with a market share of leading market players, along with project launches and tactical approaches implemented by the players in the last five years

Reasons to Get this Report:

Market segmentation analysis including qualitative and quantitative research incorporating the impact of economic and policy aspects

Regional and country level analysis integrating the demand and supply forces that are influencing the growth of the market

Market value USD Million and volume Units Million data for each segment and sub-segment

Competitive landscape involving the market share of major players, along with the new projects and strategies adopted by players in the past five years

Comprehensive company profiles covering the product offerings, key financial information, recent developments, SWOT analysis, and strategies employed by the major market players

