Marché du séquençage de nouvelle génération (NGS): un aperçu des facteurs et des tendances importants qui influencent le marché | Prévu jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS):

Le rapport d’activité du séquençage de nouvelle génération (NGS) contient la liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les principaux facteurs influençant l’industrie de la santé. Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles que ce rapport d’étude de marché. En outre, il présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Pour atteindre le succès aux niveaux local, régional et international, ce rapport de recherche mondial de haute qualité sur les Marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est une solution définitive.

Le rapport d’étude de marché sur le séquençage de nouvelle génération (NGS) identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités du marché. La définition du marché étudie les moteurs du marché et les contraintes du marché avec lesquels les entreprises peuvent se faire une idée de l’opportunité d’augmenter ou de diminuer la production d’un produit particulier. La segmentation du marché est également couverte en détail en considérant plusieurs aspects qui ne manqueront pas d’aider les entreprises là-bas. En outre, un rapport fiable sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) informe les clients des différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) croît avec un TCAC de 17,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le séquençage à haut débit, le plus largement considéré comme le séquençage de « nouvelle génération » (NGS), est désormais intégré à la pratique clinique de routine en raison des nombreux développements techniques et fonctionnels, alors que les premiers protocoles reposaient sur des échantillons récoltés en dehors des flux de travail typiques en pathologie clinique, des échantillons standard fixés au formol et inclus en paraffine qui peuvent être utilisés plus régulièrement comme matériau de départ pour le NGS.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont les progrès technologiques accrus et l’utilisation du séquençage de nouvelle génération dans le développement de médicaments et le large portefeuille proposé par les principaux acteurs.

Segmentation globale du marché Séquençage de nouvelle génération (NGS) :

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du produit, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services.

Sur la base de l’application, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments , découverte de biomarqueurs, médecine de précision, agriculture et recherche animale.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Analyse régionale, le segment des instruments aux États-Unis devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand nombre de fabricants qui fournissent des instruments à divers laboratoires de recherche et autres. Le segment des instruments en Allemagne devrait croître en raison des installations de laboratoire de haute technologie et de l’adoption des dernières technologies dans le pays. Le segment des instruments en Chine devrait croître en raison du grand nombre de centres génomiques et d’acteurs locaux pour fournir des produits en Chine.

Principaux acteurs clés du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS):

Agilent Technologies Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

QIAGEN

Illumina inc.

Laboratoires Bio-Rad Inc

Roche Sequencing (filiale de F. Hoffman La Roche)

Groupe BGI

Oxford Nanopore Technologies plc

MACROGEN CO. LTD.

ADNSTAR

PerkinElmer Inc.

Takara Bio Inc

10x Génomique

Société Hamilton et plus…………

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS):

Le marché Asie-Pacifique du séquençage de nouvelle génération (NGS) croît avec un TCAC de 19,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 039,51 millions USD d’ici 2029.

Le marché nord-américain du séquençage de nouvelle génération (NGS) croît avec un TCAC de 17,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 13 301,32 millions USD d’ici 2029.

Le marché européen du séquençage de nouvelle génération (NGS) croît avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 8 733,08 millions USD d’ici 2029.

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) au Moyen-Orient et en Afrique est en croissance avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 791,18 millions USD d’ici 2029.

Principaux développements clés sur le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) :

Octobre 2021 – Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé le lancement du système PCR Applied Biosystem QuantSudio Absolute Q-Digital, conçu pour fournir des résultats très précis en analyse génétique. La PCR numérique est déjà utilisée pour surveiller les mutations induites par le cancer dans la biopsie liquide. Cela a aidé l’entreprise à augmenter son portefeuille de produits.

Février 2021 – QIAGEN a annoncé un partenariat avec INOVIO pour développer un diagnostic compagnon de séquençage de nouvelle génération (NGS) pour le VGX-3100 d’INOVIO pour la dysplasie cervicale avancée. Cela a augmenté le portefeuille de l’entreprise vers NGS et a augmenté les revenus de l’entreprise.

Janvier 2021 – Oxford Nanopore Technologies plc et NVIDIA collaborent pour associer le système de calcul DGX AI avec un séquenceur PromethION à ultra haut débit. Il s’agissait du séquenceur le plus puissant au monde qui prend en charge les analyses en temps réel à grande échelle et peut également analyser n’importe quel fragment d’ADN/ARN. Cela a contribué à l’échange de technologies et devrait aider l’entreprise dans l’expansion et les plans futurs.

Marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS): table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) par régions

5 Analyse du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) par type

6 Analyse du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) par applications

7 Analyse du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

