Marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en Amérique du Nord | Analyse par tendances de l’industrie, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance, développement

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 13 301,32 millions USD d’ici 2029. La baisse du coût du séquençage génétique par base stimule la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Le séquençage à haut débit, le plus largement considéré comme le séquençage de « nouvelle génération » (NGS), est désormais intégré à la pratique clinique de routine en raison de nombreux développements techniques et fonctionnels, tandis que les premiers protocoles reposaient sur des échantillons collectés en dehors des flux de travail typiques de pathologie clinique. , des échantillons standard fixés au formol et inclus en paraffine qui peuvent être utilisés plus régulièrement comme matériau de départ pour NGS. De plus, des protocoles sont en train d’être accumulés pour l’analyse et l’interprétation des données NGS, ainsi que des bases de connaissances, permettant aux cliniciens d’agir plus facilement sur les informations génomiques au point de soins aux patients.

Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont l’utilisation du séquençage de nouvelle génération dans le développement de médicaments et le large portefeuille proposé par l’acteur majeur et le facteur entravant la croissance du marché Le séquençage de nouvelle génération (NGS) comprend le coût élevé des produits de séquençage de nouvelle génération et le rappel des produits.

Le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS), contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché et taille du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché nord-américain du séquençage de nouvelle génération (NGS) est classé en trois segments notables en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du produit, le marché nord-américain du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services. En 2022, le segment de l’instrumentation devrait dominer le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en Amérique du Nord en raison de l’adoption de la dernière technologie établie pour le séquençage de nouvelle génération.

Sur la base des applications, le marché nord-américain du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, découverte de biomarqueurs, médecine de précision, agriculture et recherche animale. En 2022, le segment des diagnostics devrait dominer le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en raison du fait que les États-Unis disposent de services de santé de classe mondiale et ont adopté l’utilisation du séquençage de nouvelle génération à des fins cliniques qui motivent le marché nord-américain. marché. .

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres et instituts de recherche universitaires et gouvernementaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. En 2022, les centres de recherche et les instituts universitaires et gouvernementaux devraient dominer le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS), car la recherche liée au séquençage de nouvelle génération pour les maladies chroniques et la médecine personnalisée est principalement menée par ces instituts.

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le segment de diagnostic américain de la région nord-américaine devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’utilisation croissante des techniques de séquençage de nouvelle génération.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

La croissance des activités stratégiques des principaux acteurs du marché pour accroître la sensibilisation à la thérapie de séquençage de nouvelle génération (NGS) stimule la croissance du marché du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le paysage concurrentiel du marché Séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue et la portée du produit , dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’orientation de la société liée au marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Certaines des principales entreprises qui traitent du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont Agilent Technologies, Inc., ThermoFisher Scientific, Inc., QIAGEN, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., BGI (une filiale du groupe BGI) , Oxford Nanopore Technologies plc, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

