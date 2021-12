Marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Un rapport Marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) crédible a été préparé avec l’analyse de marché détaillée qui est effectuée par une équipe d’experts de l’industrie, des analystes habiles, des prévisionnistes dynamiques et des chercheurs avertis. Ce rapport est la meilleure source pour obtenir des informations et une connaissance sans précédent des meilleures opportunités de marché sur les marchés pertinents. L’étude de marché du rapport Marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) à grande échelle évalue la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les entreprises peuvent tirer de grands avantages de ces informations pour prendre une décision sur leurs stratégies de production et de commercialisation.

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 18,28% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’augmentation des progrès technologiques continus de la plate-forme NGS stimule le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Acteurs majeurs : –

Illumina, Inc., BGI, Eurofins Scientific, PerkinElmer Inc., Macrogen Inc., DNA Link, Inc., Genotypic Technology Pvt Ltd, WuXi AppTec, GENEWIZ, Takara Bio Inc., SciGenom Labs Pvt. Ltd, Theragen Etex Co., Ltd., LGC Biosearch Technologies, Oxford Gene Technology IP Limited, Sysmex Inostics, Zymo Research, Source BioScience, Novogene Corporation, entre autres acteurs nationaux et régionaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le paysage concurrentiel du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Le NGS ou séquençage de nouvelle génération est également connu sous le nom de technologie de séquençage massivement parallèle. Le NGS permet aux chercheurs d’effectuer des recherches sur diverses applications, notamment la vitesse, l’évolutivité et le débit ultra-élevé, ainsi que d’étudier les systèmes biologiques à un niveau supérieur. Le NGS permet aux chercheurs de séquencer rapidement des génomes entiers.

La réduction du prix de l’installation du NGS est le facteur vital qui accélère la croissance du marché, la réduction du prix de l’installation du NGS, l’augmentation du remboursement approprié et l’amélioration du scénario réglementaire et la recrudescence continue des applications du séquençage de nouvelle génération sont les principaux facteurs, entre autres, du séquençage de la prochaine génération. (NGS) marché. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et de la modernisation dans le secteur de la santé et l’augmentation de la demande des économies émergentes créeront encore de nouvelles opportunités pour le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) au cours de la période prévue de 2021 à 2028.

Cependant, la diminution du nombre de personnel qualifié, la montée des inquiétudes concernant la normalisation des diagnostics basés sur le NGS et les restrictions juridiques et éthiques sont les principaux facteurs parmi d’autres agissant comme des contraintes, et remettront davantage en question la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) dans les prévisions période mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction des produits et services, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base des produits et services, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en produits et services de pré-séquençage, consommables NGS, plates-formes et services pour plates-formes, services de séquençage, analyse, stockage et gestion des données NGS. Les produits et services de pré-séquençage ont été davantage segmentés en préparation d’échantillons. Les consommables, plates-formes et services NGS pour les plates-formes ont été encore segmentés en consommables NGS, plates-formes NGS et services pour plates-formes NGS. Les services de séquençage ont été davantage segmentés en exome & reséquençage ciblé et panels personnalisés, RNA-seq, séquençage du génome entier & séquençage de novo et autres services de séquençage. L’analyse, le stockage et la gestion des données NGS ont été davantage segmentés en logiciels et établis d’analyse de données NGS, services d’analyse de données NGS,

Basé sur la technologie, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage ionique semi-conducteur, séquençage en temps réel à molécule unique, séquençage nanopore et autres technologies de séquençage.

Sur la base des applications, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostics, découverte de médicaments, recherche agricole et animale et autres applications. Les diagnostics ont ensuite été segmentés en diagnostics du cancer, diagnostics de maladies infectieuses, diagnostics de santé reproductive et autres applications de diagnostic.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instituts universitaires et centres de recherche, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres utilisateurs finaux.

Analyse au niveau des pays du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits et services, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en raison de l’augmentation du remboursement approprié et de l’amélioration du scénario réglementaire et de la recrudescence continue des applications du séquençage de nouvelle génération dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en raison de l’augmentation du remboursement approprié et de l’amélioration du scénario réglementaire et de la recrudescence continue des applications du séquençage de nouvelle génération dans cette région.

La section pays du rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques régionales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration de nouvelles technologies

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du séquençage de prochaine génération (NGS), l’impact de la technologie utilisant les courbes et les changements de ligne de vie dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

