Marché du séquençage d’ARN basé sur NGS par produit et services, technologie, application, taille, part, tendances, croissance et stratégies commerciales

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 7,23 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 19,85 % dans les prévisions susmentionnées. période. La prise de conscience croissante parmi les patients des avantages du séquençage contribuera à stimuler la croissance du marché.

Rapport sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS, une analyse détaillée du marché a été réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. En travaillant sur un certain nombre d’étapes de collecte et d’analyse des données de marché, ce rapport d’étude de marché suprême est préparé avec l’équipe d’experts. Il décrit diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne de valeur. Les entreprises peuvent obtenir un savoir-faire complet des conditions et tendances générales du marché grâce aux informations et aux données impliquées dans le rapport d’activité de classe mondiale sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS. Les principaux domaines de l’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont examinés avec beaucoup de vigilance et de précision tout au long du rapport.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial du séquençage d’ARN basé sur NGS

Augmentation du nombre d’activités de recherche, demande croissante de médecine de précision, avantages croissants de l’ARN-Seq Par rapport aux technologies conventionnelles, le nombre croissant de subventions d’ARN-Seq renforcera probablement la croissance du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS au cours de la période de prévision de 2020 -2027. D’autre part, la hausse des investissements dans les activités de recherche sur le cancer ainsi que dans le secteur agricole stimulera encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’indisponibilité de professionnels qualifiés, le manque de normes dans les tests de diagnostic entraveront probablement la croissance du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du séquençage d’ARN basé sur NGS et taille du marché

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est segmenté en fonction des produits et services, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est segmenté en plates-formes et consommables de séquençage d’ARN, produits de préparation d’échantillons, services de séquençage d’ARN, analyse de données, stockage et gestion. Les produits de préparation d’échantillons ont été segmentés en flux de travail et par méthode. Le flux de travail a été segmenté en préparation de bibliothèque, enrichissement cible et contrôle qualité. Par méthode a été segmentée en préparation manuelle d’échantillons, préparation d’échantillons microfluidiques et préparation d’échantillons de manipulation de liquide robotique.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage des semi-conducteurs ioniques, séquençage en temps réel d’une seule molécule et séquençage des nanopores.

Sur la base de l’application, le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est segmenté en analyse de profil d’expression, séquençage de petits ARN, assemblage de novo du transcriptome, appel de variantes et épigénétique du transcriptome.

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en recherche et université, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres utilisateurs finaux.

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits et services, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS en raison de l’augmentation des initiatives et des fonds du gouvernement pour la recherche en génomique, de l’augmentation du nombre de maladies chroniques et de l’adoption de produits RNA-Seq, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée taux au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation des niveaux d’investissement dans les activités de recherche et de la prévalence de meilleurs établissements de santé.

The country section of the NGS-based RNA-sequencing market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as consumption volumes, production sites and volumes, import export analysis, price trend analysis, cost of raw materials, down-stream and upstream value chain analysis are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Healthcare Infrastructure growth Installed base and New Technology Penetration

Le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements. dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Séquençage d’ARN basé sur NGS

Le paysage concurrentiel du marché du séquençage d’ARN basé sur NGS fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du séquençage d’ARN basé sur NGS sont Agilent Technologies, Inc, BGI, Eurofins Genomics Germany GmbH, Hamilton Company., Illumina, Inc, Tecan Genomics, Inc., Oxford Nanopore Technologies., PerkinElmer Inc., Psomagen, Inc., QIAGEN, Takara Bio Inc, Thermo Fisher Scientific Inc., Zymo Research, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

