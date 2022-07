Marché du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) 2022-2022 à 2029 par fusions et acquisitions, taille de l’industrie, part, croissance, expansion, profils d’entreprise et données de vente

Data Bridge Market Research analyse que le marché du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) était évalué à 9,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 40,42 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire .

Le rapport sur le marché de l’industrie du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) donne une évaluation de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. Le rapport sur le marché de l’industrie du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Pour acquérir une compréhension approfondie de l’industrie du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS), ce rapport d’étude de marché est une solution merveilleuse. L’analyse de marché effectuée ici met en évidence divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement commercial le plus rapide, ainsi que le cadre de prévision de l’estimation.

Aperçu du marché du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Ces dernières années, le marché du séquençage d’ADN (NGS) de nouvelle génération devrait croître rapidement au cours de la période de prévision en raison du taux de prévalence élevée du cancer. Le séquençage de nouvelle génération est une méthode de séquençage de l’ADN qui détermine l’arrangement exact des nucléotides dans une molécule d’ADN. Un million de molécules d’ADN et de séquences d’ARN sont générés chaque seconde par le séquenceur de nouvelle génération, permettant un séquençage rapide. Le séquençage de nouvelle génération fait référence au séquençage à haut débit (NSG).

La méthode de détermination de la séquence de nucléotides dans un morceau d’ADN est connue sous le nom de séquençage de nouvelle génération ou séquençage à haut débit. Le séquençage par synthèse (SBS), le séquençage des semi-conducteurs ioniques, le séquençage des nanopores et le séquençage en temps réel d’une seule molécule (SMRT) sont quelques-unes des techniques utilisées. Il s’agit d’une solution louable qui fournit des résultats précis, de haute précision et rapides.

L’étude de séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) est parfaitement conçue avec un mélange de données quantitatives statistiquement pertinentes de l’industrie, associées à des commentaires et analyses qualitatifs perspicaces d’experts et de consultants de l’industrie. Pour déterminer une vue plus profonde ; La taille du marché du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) par segments commerciaux clés et applications pour chacune des régions / pays nécessaires ci-dessus est fournie ainsi qu’un paysage concurrentiel qui comprend une analyse comparative de la part de marché par les acteurs (M USD) (2019-2022E) et le taux de concentration du marché de l’industrie du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) en 2022.

Profils d’entreprise détaillés pour plus de 15 acteurs leaders et émergents du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) couvrant l’historique financier de 3 ans, l’analyse SWOT et d’autres informations vitales telles que le nom légal, le site Web, le siège social, le pourcentage de part de marché et la position, la distribution et le marketing. canaux et les derniers développements.

Stimuler et maintenir la croissance continue d’être une priorité pour les conseils d’administration, les CXO et les investisseurs du secteur de la technologie. Les entreprises de séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) et la chaîne de services qui les soutiennent sont confrontées à de profonds défis commerciaux principalement à cause de trois facteurs :

1. Le rythme explosif auquel les concurrents et l’industrie du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) se développent.

2. Le montant de la croissance qui est tirée par l’innovation dans les technologies, les propositions de valeur, les produits et les services.

3. La vitesse à laquelle les innovations doivent être fournies pour favoriser la croissance du marché du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS).

Les fabricants suivants sont couverts dans ce rapport :

Illumina, Inc. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), BGI Group (Chine), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Eurofins Scientific (Luxembourg), PacBio (États-Unis) , Oxford Nanopore Technologies plc (Royaume-Uni), QIAGEN (Pays-Bas), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), GENEWIZ Inc. (États-Unis), Psomagen (Corée du Sud), 10x Genomics (États-Unis), Takara Bio Inc (Japon), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Zymo Research Corporation (États-Unis), Tecan Trading AG (Suisse), Hamilton Company (États-Unis), Beckman Coulter, Inc. (États-Unis), BD (États-Unis), Lucigen Corporation (États-Unis) et Novogene Co., Ltd. (Chine)

Un rapport marketing international sur le séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)une vaste analyse de l’industrie avec des estimations et des estimations précises qui permettent d’obtenir des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Le rapport sur le marché de l’industrie du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Toutes les données et informations incluses ici aident les entreprises à éclairer leur prise de décision stratégique. Une équipe d’analystes innovants, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts expérimentés de l’industrie s’efforcent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de structurer cet excellent rapport sur le marché du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS). En dehors,

Segmentation du marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) par :

Par produit (instruments, consommables, services)

Par applications (diagnostic, découverte de biomarqueurs, médecine de précision, découverte de médicaments, agriculture et recherche animale et autres)

Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux, hôpitaux et cliniques)

Opportunité de marché : marchés émergents

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévisionnelle. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Points couverts dans la table des matières du marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) :

Chapitre 01 – Résumé analytique du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 02 – Aperçu du marché

Chapitre 03 – Facteurs clés de succès

Chapitre 04 – Analyse de la crise de Covid-19 sur le marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 05 – Marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS) – Analyse des prix

Chapitre 06 – Contexte du marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 07 – Segmentation du marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 08 – Analyse des pays clés et émergents sur le marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 09 – Analyse de la structure du marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 10 – Analyse concurrentielle du marché mondial du séquençage d’ADN de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 11 – Hypothèses et acronymes

Chapitre 12 – Méthodologie de la recherche