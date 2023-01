Marché du séquençage à lecture longue, Perspectives de l’industrie – GENEWIZ Inc. (Une filiale de Brooks Automation, Inc.), Takara Bio Inc., TATAA Biocenter, FG Technologies, Roche Sequencing (Une filiale de F. Hoffmann -La Roche Ltée)

Un rapport d’étude de marché international sur le séquençage à lecture longue prend en compte plusieurs secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible du compagnie. Le rapport est préparé en mâchant plusieurs fragments du scénario de marché actuel et à venir. Des données compétentes et des techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes de précision et d’exactitude. Le rapport à grande échelle sur le marché du séquençage à lecture longue offre de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Entreprises mentionnées sur le marché du séquençage à lecture longue:

Illumina, Inc., Oxford Nanopore Technologies, PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Novogene Corporation, Macrogen, Inc., BaseClear BV, GENEWIZ Inc. (filiale de Brooks Automation, Inc.), Pacific Biosciences of California, Inc. ., Takara Bio Inc., TATAA Biocenter, FG Technologies, Roche Sequencing (filiale de F. Hoffmann-La Roche Ltd), Universal Sequencing Technology (UST), QIAGEN, BioCat GmbH, LOOP GENOMICS, BGI, Lexogen GmbH, Promega Corporation , Agilent Technologies, Inc, Longas Technologies et Quantapore, Inc.

Étendue du marché mondial du séquençage à longue lecture et taille du marché

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en séquençage en temps réel d’une seule molécule, séquençage de nanopores, séquençage à lecture longue synthétique et autres. En 2020, le séquençage en temps réel d’une seule molécule domine le marché car il permet d’atteindre une grande précision grâce à des longueurs de texte plus longues. De plus, SMRT ne nécessite pas d’amplification lors de la préparation de l’échantillon. Ainsi, il a été adopté par les chercheurs pour étendre les régions génomiques répétées et intégrer les génomes.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en instruments, consommables et services. Les instruments sont en outre segmentés en autonomes et portables. Les consommables sont ensuite segmentés en kits, sondes et autres. Les kits sont en outre segmentés en kit de séquençage de ligature, kit de séquençage rapide / sur le terrain, kit de séquençage PCR, kit de séquençage PCR rapide, kit de codage à barres 16s, kit de séquençage direct d’ARN, kit de séquençage direct d’ADNc et autres. Les services sont en outre segmentés en préparation de bibliothèque, séquençage, analyse et autres. En 2020, les consommables détiennent la plus grande part du marché afin d’effectuer le séquençage du génome, les utilisateurs finaux doivent régulièrement collecter des intervalles car ils sont utilisés pour exécuter plusieurs séquences. Par exemple, un seul SMRT est utilisé selon les réactions de séquençage cellulaire.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en séquençage du génome entier, épigénétique, séquençage d’ARN, population complexe, séquençage ciblé et autres. Le séquençage du génome entier est ensuite segmenté en génome entier humain, génome entier microbien et autres. Le séquençage ciblé est en outre segmenté en microbiologie et maladies infectieuses, recherche biomédicale humaine, séquençage HLA et autres. En 2020, le séquençage du génome entier domine le marché car les lectures SMRT peuvent détecter des variantes structurelles du génome humain qui étaient auparavant ignorées par les technologies à lecture courte.

Sur la base du flux de travail, le marché est segmenté en pré-séquençage, séquençage et analyse de données. En 2020, le séquençage domine le marché en raison de la présence de nombreux instituts de biotechnologie qui explorent la biologie moléculaire et les méthodes de séquençage du génome. En conséquence, l’utilisation croissante des méthodes d’analyse séquentielle par la recherche, les ateliers universitaires et les cours de bioinformatique sur place offerts par les universités devraient encourager les départements de recherche universitaires.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en instituts universitaires et de recherche, laboratoires cliniques, hôpitaux, entités pharmaceutiques et biotechnologiques et autres. En 2020, les instituts universitaires et de recherche dominent le marché en raison de la présence de nombreux instituts de biotechnologie qui explorent la biologie moléculaire et les méthodes de séquençage du génome. En conséquence, l’utilisation croissante des méthodes d’analyse de séquences dans la recherche, les ateliers universitaires et les cours de bioinformatique sur place offerts par les universités devraient encourager les départements de recherche universitaires.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2020, les appels d’offres directs dominent le marché car la plupart des fournisseurs de services achètent les appareils auprès des fabricants, et on remarque que les revenus des ventes directes sont plus élevés, ils sont donc influents et en croissance sur le marché.

Ce rapport sur le marché mondial du séquençage à lecture longue fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des concentrateurs d’oxygène portables Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Table des matières : Rapport d’étude de marché mondial sur le séquençage à lecture longue

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Séquençage à lecture longue dans ces régions, couvrant:

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances de l’industrie en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché de Séquençage à lecture longue par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segmentation : Cette section fournit des détails sur la taille du marché mondial du séquençage à lecture longue par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Principaux résultats de l’étude de recherche

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Philippines , Malaisie et Vietnam) Amérique du Sud (Brésil, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Nord et pays du CCG)

