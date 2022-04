Marché du séquençage à lecture longue 2021 Rapport de recherche détaillé jusqu’en 2028 couvrant des acteurs clés tels que gilent Technologies, Inc., Beijing Genomics Institute (BGI) Genomics Co., Ltd., Bionano Genomics, Inc., Illumina, Inc.

Le Marché mondial du séquençage à lecture longue Le rapport de recherche publié par Emergen Research a été formulé à partir de l’analyse des principaux détails commerciaux et de la vaste répartition géographique de l’industrie du marché du séquençage à lecture longue. L’étude offre une couverture complète de l’analyse qualitative et quantitative du marché du séquençage à lecture longue ainsi que des données statistiques cruciales sur le marché de la technologie féminine.

Le séquençage à lecture longue est également connu sous le nom de technique de séquençage de troisième génération pour l’acide désoxyribonucléique (ADN). Il est conçu pour déterminer une séquence nucléotidique de longue séquence entre 10 000 et 100 000 paires de bases à la fois. Le séquençage à lecture longue utilise principalement deux techniques de base, à savoir le séquençage en temps réel d’une seule molécule (SMRT) et le séquençage des nanopores. Les nanopores sont de très petites protéines, qui forment des pores intégrés à l’intérieur d’une membrane.

Des fragments d’ADN simple brin passent à travers un nanopore pour mesurer les variations du courant ionique et identifier les séquences nucléotidiques. De plus, le séquençage SRMT aide à détecter différents niveaux de fluorescence en utilisant l’ADN polymérase.

La taille du marché mondial du séquençage à lecture longue devrait atteindre 2 313,8 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 21,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen . Les progrès rapides des techniques de séquençage à lecture longue de troisième génération grâce à la recherche et au développement continus stimulent la croissance des revenus du marché du séquençage à lecture longue.

Quelques faits saillants clés du rapport ;

Le segment de séquençage en temps réel d’une seule molécule (SMRT) a représenté une part de revenus significativement importante en 2020, en raison de la demande croissante des chercheurs du monde entier. Le séquençage SMRT offre un haut niveau de précision, grâce à un faible biais systématique et à des longueurs de lecture plus longues. De plus, il est flexible car il peut être utilisé dans le séquençage de plusieurs types d’échantillons ayant une longueur de sortie différente.

Les principales entreprises du rapport de marché incluent Agilent Technologies, Inc., Beijing Genomics Institute (BGI) Genomics Co., Ltd., Bionano Genomics, Inc., Illumina, Inc., Longas Technologies Pty. Ltd., Novogene Co., Ltd. , Oxford Nanopore Technologies, Inc., Pacific Biosciences of California, Inc., Quantapore, Inc. et PerkinElmer, Inc.

Le segment de produits a enregistré une part de revenus significativement importante en 2020, en raison de la demande croissante de différents produits de séquençage à lecture longue tels que les kits et les tests, les systèmes et les logiciels dans divers secteurs verticaux.

Le segment de l’oncologie représentait la plus grande part des revenus en 2020, en raison de la demande croissante de mesures de diagnostic technologiquement avancées et rentables pour traiter le cancer. De plus, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement dans l’industrie biotechnologique et pharmaceutique a également fait du séquençage à lecture longue un marché en forte croissance.

Le séquençage à lecture longue aide à identifier les troubles génétiques, la progression du cancer et le suivi des épidémies en fournissant des informations génomiques. L’acceptation croissante des technologies modernes pour traiter les maladies génétiques, la diminution du coût du séquençage et le nombre croissant de patients atteints de cancer dans le monde stimulent la demande de séquençage à lecture longue. En outre, la technique de séquençage à lecture longue est largement utilisée dans le séquençage du génome entier, en raison de sa contribution à la découverte de nouvelles mutations pathogènes pour diverses maladies critiques aux causes inconnues.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du séquençage à lecture longue en:

Emergen Research a segmenté le marché mondial du séquençage à lecture longue sur la base de la technologie, des produits et services, de l’application, de l’utilisation finale et de la région:

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2018-2028)

Séquençage à molécule unique en temps réel (SMRT) Séquençage

nanopore Séquençage

synthétique à longue lecture

Autres technologies de séquençage

Perspectives des produits et services (chiffre d’affaires, millions USD, 2018-2028)

Produits

Kits et dosages

Systèmes

Logiciels

Consommables

Services

Perspectives des applications (Revenus, millions USD, 2018-2028)

Oncologie

Maladies infectieuses Maladies

rares

Troubles génétiques Troubles

métaboliques

Recherche translationnelle

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD, 2018-2028)

Institutions universitaires et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires cliniques

Hôpitaux et cliniques

Autres

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le séquençage à lecture longue fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché du séquençage à lecture longue contient des réponses à vos questions suivantes :

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché du séquençage à lecture longue ? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial du marché Séquençage à lecture longue? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Séquençage à lecture longue?

Quel est l’état actuel du marché du séquençage à lecture longue? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois au niveau de l’entreprise et du pays ? Quelle est l’analyse du marché du séquençage à lecture longue en tenant compte des applications et des types?

En identifiant les emplacements à forte amélioration, l’étude inspecte les entrées ouvertes, en gardant un œil sur les complices.

Il examine chaque sous-marché en termes d’une conception d’amélioration unique et sa contribution au marché.

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché du séquençage à lecture longue par matières premières en amont et industrie en aval?

Il examine les développements récents, tels que les avancées, les stratégies commerciales, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions.

Il dresse délibérément le profil des principaux acteurs du marché et étudie en profondeur leurs stratégies d’avancement.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1. Méthodologie et sources

Chapitre 2. Résumé analytique

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4 Marché du séquençage à lecture longue Analyse de segmentation et d’impact \

Chapitre 5. Marché du séquençage à lecture longue par informations et tendances matérielles, revenus (en millions USD) Chapitre 6. Marché du séquençage à lecture longue par aperçus et tendances des composants d’impression, revenus (en millions USD)

Chapitre 7. Marché du séquençage à lecture longue par Aperçus et tendances de l’utilisation finale, revenus (en millions USD)

Chapitre 8. Perspectives régionales du marché du séquençage à lecture longue

Chapitre 9. Paysage concurrentiel

