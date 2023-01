Marché du safran biologique de 415 millions de dollars, Fprecast CAGR 6,00% d’ici 2028 Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché du safran biologique sont: Mehr Safran , Rowhani Saffron Co., Iran Safran , Organic Spices Inc., Frontier Co-op., Valgosa SL, Epicure Garden., ALPEN FOOD GROUP BV , Tatva., Noor Brand Saffron, Gohar saffron co., SMEServ , Royal Saffron , Damon Enterprises, Golden Pars Maha, Shahri Food Products, Linkage International Shipping & Forwarding LLC., Esfahan Pishro, Great American Spice Company ., HEA & Co Spanish 和 Taj Agro International (TajPharma Group) , 以及其他国内外企业.

Le marché du safran biologique devrait croître à un taux de 6,0 % au cours de la période 2021-2028 . Selon une étude de Data Bridge Market Research, le marché du safran bio est en pleine expansion. Plusieurs facteurs, dont la mise en place de programmes gouvernementaux pour encourager la production biologique, l’évolution du mode de vie des consommateurs vers un mode de vie plus sain, et l’utilisation accrue du safran en thérapeutique, peuvent contribuer à la croissance de la valeur marchande du safran biologique. Cela suggère que l’industrie du safran biologique vaudra 415 millions de dollars d’ici 2028 .

La croissance du marché est principalement tirée par l’acceptation croissante du safran biologique dans l’industrie de la beauté et sa popularité croissante dans le monde. La sensibilisation accrue à la santé des consommateurs, en particulier dans les pays en développement, l’utilisation accrue du safran biologique comme arôme ou agent aromatisant dans l’industrie alimentaire et des additifs, et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres effets indirects qui affectent la croissance du marché du safran biologique. facteurs.

Le safran biologique est du safran cultivé sans l’utilisation d’engrais et de produits chimiques nocifs. On dit que le safran est l’une des épices les plus chères au monde. Le safran biologique est largement utilisé comme agent aromatisant dans les industries des utilisateurs finaux. Le safran épicé est également utilisé comme teinture pour tissus et épice et est dérivé du safran.

Étendue du marché mondial Safran biologique et taille du marché

Le marché du safran biologique est segmenté en fonction de la forme, de l’application et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Selon la forme, le marché du safran bio est segmenté en fil, poudre et liquide.

Sur la base de l’application, le marché du safran biologique est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, textiles et autres.

Analyse du marché du safran biologique au niveau national

Analyser le marché du safran biologique et fournir des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, forme, application et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du safran biologique comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est, Afrique (MEA), Brésil, Argentine et parties de l’Amérique du Sud le reste de la région.

L’Europe occupe une position dominante sur le marché du safran biologique, en particulier dans des économies telles que l’Italie et l’Espagne, l’application croissante du safran biologique dans l’industrie alimentaire et des boissons et l’intérêt pour l’épice continue de croître. Cependant, l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation, l’augmentation des initiatives visant à promouvoir l’agriculture biologique, en particulier dans des pays comme l’Inde et la Chine, ainsi que la croissance et l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux sont quelques-uns des facteurs de croissance du marché. principaux déterminants régionaux.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du safran biologique

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché du safran biologique sont:

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

