Marché du Ruban de Papier Kraft 2022 Perspectives mondiales et Scénario Commercial – Shurtape Technologies, LLC, NITTO DENKO CORPORATION, Berry Global Inc., Intertape Polymer Group

Le ruban de papier kraft se réfère à un ruban de papier à dos plat double face qui est très polyvalent et possède une adhérence super agressive. Ces bandes sont largement utilisées dans diverses industries pour plusieurs applications telles que la stratification, le montage, l’épissage, le maintien et la fixation.

L’augmentation de la demande de rubans de papier kraft en raison de leur efficacité dans le temps d’emballage, car ils sont faciles à coller sur des cartons sans friser, constitue le facteur moteur majeur du marché des rubans de papier kraft. L’augmentation du besoin d’une résistance transversale élevée afin d’avoir un transport de marchandises sans inviolabilité stimule le marché des rubans de papier kraft. L’augmentation de la demande pour le produit en raison de sa nature écologique car il est fabriqué sans solvant nocif et de sa rentabilité pour les processus de fabrication propulse la croissance du marché des rubans de papier kraft.

Le rapport sur le marché des bandes de papier kraft présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Shurtape Technologies, LLC, NITTO DENKO CORPORATION, Berry Global Inc., Intertape Polymer Group, Can-Do National Tape, PPM Industries SpA, Pro Tapes & Specialties, Inc. , ADH TAPE, Atlas Tapes SA, Tuftape, 3M, AVERY DENNISON CORPORATION, tesa SE, Henkel AG & Co. KGaA, LINTEC Corporation, ACHEM, SHUSHI GROUP CO.,LTD, SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS CORP.,LTD, Ajit Industries Pvt . Ltd., Fujian Jialong Adhésif Tape Co., Ltd

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des bandes de papier kraft, catégorise la taille du marché mondial des bandes de papier kraft (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des bandes de papier kraft par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par produit (rubans spécialisés, rubans d’emballage, rubans renforcés de papier), adhésif (adhésif à base de caoutchouc, adhésif acrylique, adhésif silicone), côté de revêtement adhésif (rubans à couche simple, rubans à double couche), utilisateurs finaux (aérospatiale, électricité et électronique, automobile , Industries agro-alimentaires, Industries cosmétiques et de soins personnels, Industries de l’architecture et de la construction, Autres)

