Marché du revêtement par extrusion 2022-2030 Opportunités de croissance de l’industrie mondiale, estimation de la part, stratégie, avantages, demande, prévisions régionales

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché du revêtement par extrusion . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché du revêtement par extrusion .

La taille du marché mondial du revêtement par extrusion était de 5,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du revêtement par extrusion devrait atteindre 8,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol998

Le revêtement par extrusion est largement utilisé pour protéger les produits finis contre l’humidité, le brouillard, les fissures, la poussière, les fluctuations de température, etc. Le revêtement par extrusion est créé en extrudant du polymère fondu sur le film existant lorsqu’il passe à travers les rouleaux de calandre. L’industrie du revêtement par extrusion fournit de nombreux substrats pour une variété d’emballages sans aucune modification physique des produits finaux. Les substrats avec revêtements par extrusion, tels que la feuille métallique, le polymère, le carton et les tissus tissés ou non tissés, sont couramment utilisés pour l’emballage. Les revêtements d’extrusion devraient être une excellente alternative aux briques flexibles aseptiques et continueront donc d’être populaires dans le monde entier.

Facteurs influençant le marché

Les nombreuses applications du revêtement par extrusion dans le secteur des aliments et des boissons stimuleront principalement la croissance du marché mondial du revêtement par extrusion. En plus de cela, le marché pourrait connaître des opportunités de croissance favorables en raison de la croissance rapide de la population, de l’augmentation du revenu disponible et de la sensibilisation croissante à la santé.

L’augmentation de la demande de produits à faible teneur en calories, sans gluten, sans lactose et sans sucre sera également opportuniste pour le marché du revêtement par extrusion. En outre, les nombreuses applications du revêtement par extrusion dans le secteur de l’emballage feront progresser le marché du revêtement par extrusion. D’autres facteurs, tels que l’utilisation croissante du revêtement par extrusion dans les secteurs médical, pharmaceutique et industriel, profiteront au marché. En plus de cela, les avantages du revêtement par extrusion, tels que la convivialité, la longue durée de conservation et les emballages écologiques, accéléreront la croissance du marché.

Analyse régionale

Le marché du revêtement par extrusion en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel en raison de la présence d’un certain nombre d’économies émergentes dans la région, notamment la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. De plus, les dépenses gouvernementales massives en matière de sécurité alimentaire, de santé et d’hygiène seront opportunistes pour les acteurs de l’industrie sur le marché. La croissance du revenu disponible et la déflation des prix seront des facteurs importants entraînant un boom de la croissance du marché du revêtement par extrusion.

L’Amérique du Nord aura également un impact significatif sur le marché du revêtement par extrusion en raison de la demande croissante de plats cuisinés et de boissons prêtes à boire dans la région. En outre, les industries de la santé en pleine croissance contribueront également à la croissance du marché du revêtement par extrusion.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol998

Analyse de l’impact du COVID-19

Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, le segment des soins de santé et de l’alimentation et des boissons a enregistré un bond substantiel en termes de chiffre d’affaires. En conséquence, il a influencé positivement la croissance du marché du revêtement par extrusion. De plus, l’industrie de l’emballage a également enregistré une forte croissance, ce qui a contribué au marché du revêtement par extrusion.

Concurrents sur le marché

• Akzo Nobel NV

• Borealis AG

• Celanese Corporation

• Chevron Phillips Chemical Company

• Davis Standard

• DuPont de Nemours, Inc.

• Dura Coat Products Inc.

• LyondellBasell Industries Holdings BV

• Optimum Plastics

• PPG Industries

• Qenos Pty Ltd

• SABIC

• The Lubrizol Corporation

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du revêtement par extrusion se concentre sur le matériau, le substrat, l’application et la région.

Par type de matériau :

• Polyéthylène basse densité (LDPE)

• Éthylène-acétate de vinyle (EVA)

• Polypropylène (PP)

Par substrat :

• Papier et carton

• Film polymère

• Feuille d’aluminium

Par application :

• Emballage liquide

• Emballage souple

• Commercial

• Photographique

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol998

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol998

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/