Marché du retraitement des dispositifs médicaux 2022 Paysage des fabricants, analyse des revenus et des volumes jusqu’en 2029

Le marché du retraitement des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 8 588,95 USD millions d’ici 2029 contre 2 636,41 millions USD en 2022. L’implication croissante du flux de travail de retraitement des dispositifs médicaux, le scénario de biobanque tendance et l’augmentation de l’externalisation du retraitement des dispositifs médicaux sont les principaux moteurs du marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux.

The major companies providing medical device reprocessing are Stryker, General Electric, Johnson & Johnson Services, Inc., 3M, Cantel Medical, Olympus Corporation, STERIS, Medline Industries, Inc., Medtronic, EverX, Vanguard AG, Avante Health Solutions, SteriPro, Getinge AB, SureTek Medical, SOMA TECH INTL, NEScientific, Inc., Cardinal Health, Renu Medical (a subsidiary of Arjo), and INNOVATIVE HEALTH among others domestic and global players

Segmentation

Global Medical Device Reprocessing Market, By Type (Enzymatic, Non-Enzymatic Detergent), Product & Service (Reprocessing Support & Services, Reprocessed Medical Devices), Process (Presoak, Manual Cleaning, Automatic Cleaning, Disinfection), Devices Type (Critical Devices, Semi-Critical Devices, Non-Critical Devices), Application (Devices, Accessories), End User (Hospitals, Clinics, Home Healthcare, Diagnostic Centers, Manufacturers, Ambulatory Surgical Centers, Others), Country (U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Netherlands, Switzerland, Russia, Turkey, Rest of Europe, China, Japan, India, South Korea, Australia, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Rest of Asia-Pacific, South Africa, Rest of Middle East and Africa, Brazil and Rest of South America) Industry Trends and Forecast to 2029.

